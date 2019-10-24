Гончарук дал месяц на решение ситуации с контрабандой на таможне

Премьер-министр Алексей Гончарук дал месяц на исправление ситуации с контрабандой на таможне. Об этом Гончарук заявил после посещения пункта пропуска "Порубное" на границе с Румынией, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Мы постоянно получаем жалобы от бизнеса о проблемах на таможенных границах. Приехал проинспектировать лично. Подготовились хорошо, ни одной машины на осмотре, даже очередь маленькая подъезде. И водителей проинструктировали, говорят, стоим где-то по два часа не больше. Хотя за камеру они рассказывают, что пять суток", - сказал Гончарук.

По его словам решить проблему очередей могли бы сканеры, но ни один из четырех закупленных еще год назад не работает. "Чтобы запустить в работу сканеров нужно подписать пару бумаг. Не понимаю, почему до сих пор не сделано. Это саботаж", - считает премьер.

Он также обратил внимание на то, что деньги, выделенные в 2018 году на реконструкцию подъездных путей к пункту пропуска, исчезли, а сами пути не восстановлены. "Я попрошу генпрокурора разобраться с этой ситуацией, чтобы виновные в хищении бюджетных средств были наказаны", - сказал Гончаарук.

Еще одна проблема региональной таможни в том, что через месяц должна заработать Буковинская таможня. При этом ее помещение принадлежит не государству. Гончарук поручил начальнику чиновникам за неделю найти помещение, где можно будет разместить таможню и инфраструктуру для таможенного оформления.

Кроме того, Гончарук поручил прокурору Черновицкой области Олегу Соболю усилить борьбу с таможенными правонарушениями. "Обращаюсь к представителям всех правоохранительных органов: или вы прекращаете крышевать контрабанду, или вам нечего делать на ваших должностях. И господин прокурор в числе первых", - подчеркнул Гончарук.