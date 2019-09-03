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Нефьодов набирает команду: кого ищет и кто будет платить зарплату

Нефьодов набирает команду: кого ищет и кто будет платить зарплату
03.09.2019, 13:22

Конкурс объявлен в команду поддержки реформ Новая таможня

В команду поддержки реформ при Государственной таможенной службе Украины отберут 21 человека. Они не будут госслужащими и зарплату им будут платить доноры. Об этом в Facebook написал глава таможенной службы Максим Нефьодов.

По его словам, эта команда нужна, во-первых, "потому что кто-то же должен новую таможню построить". А в структуре любого госоргана нет такой функции или штатных единиц, как "проектная команда". "Люди, занятые текущими процессами, не могут их бросить и заняться аудитом функций или разработкой новой структуры", - отметил Нефьодов.

Второй причиной, он назвал проблему со сроками. "По нынешнему законодательству (нам его обещают изменить, но пока есть что есть) первые новые госслужащие смогут зайти извне (а не быть переведенными) где-то в конце ноября/начале декабря. Соответственно, первые изменения будут когда? В феврале? Доооолго", - считает Нефьодов.

Кроме того он отметил, что требования к конкурсам тоже кто-то должен подготовить.

По поводу зарплат, Нефьодов уточнил, что их будут платить доноры. "Хоть нам Министерство финансов и обещает увеличить зарплаты в следующем году, но это будет в следующем году. А так мы можем получить помощь ЕС уже сейчас, за что донорам очень благодарны", - добавил Нефьодов.

Он написал, что команду поддержки реформ при таможенной службе профинансируют из многостороннего донорского Фонда Стабилизации и Устойчивого Развития Украины, которым управляет EBRD. Участники фонда: Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Швейцария, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и крупнейший донор фонда - Европейский Союз.

Документы от кандидатов принимают до 15 сентября. Вакансии - здесь.

  • 2 сентября Минфин утвердил структуру и штатное расписание аппарата Гостаможслужбы.
  • Нефьодов рассказал, когда у таможенной службы появятся сотрудники.
  • 5 июля Кабинет министров Украины назначил Нефьодова главой Государственной таможенной службы.
  • Нефьодов пообещал, что новая таможня в Украине будет создана до конца сентября. 

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таможня максим нефьодов государственная таможенная служба
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