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Нефьодов рассказал, когда у таможенной службы появятся сотрудники

Нефьодов рассказал, когда у таможенной службы появятся сотрудники
20.08.2019, 16:44

Кабмин завтра может утвердить создание территориальных органов таможни

На следующей неделе начнется перевод работников из центрального аппарата Государственной фискальной службы в новосозданную Государственную таможенную службу. Об этом сообщил глава новой таможни Максим Нефьодов на встрече с бизнесом.

"Надеюсь, что на следующей неделе мы начнем перевод первых людей в центральный аппарат. Если все будет хорошо и все пойдет по плану, на следующем заседании, то есть уже завтра, Кабмин согласует нам создание территориальных органов", - сказал он.

По его словам, на этой неделе Министерство финансов может согласовать штатное расписание и предельную численность службы. Таким образом, через месяц центральный аппарат будет полностью сформирован, добавил Нефьодов.

  • 5 июля Кабинет министров Украины назначил Нефьодова главой Государственной таможенной службы.
  • Нефьодов пообещал, что новая таможня в Украине будет создана до конца сентября. 

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таможенная служба максим нефьодов
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