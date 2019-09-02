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Нефьодов начинает формировать главный аппарат ГТС

Нефьодов начинает формировать главный аппарат ГТС
02.09.2019, 17:14

Минфин утвердил структуру и штатное расписание аппарата ГТС

Министерство финансов утвердило структуру главного аппарата Государственной таможенной службы Украины. Об этом в Facebook написал руководитель ведомства Максим Нефьодов.

По его словам, в главном аппарате ГТС должно быть 571 человек. Аппарат будет постепенно сформирован из существующих сотрудников, туда будут набирать на конкурсах извне и брать из других госорганов.

"Владимир Зеленский сегодня поставил задачу до 1 декабря очиститься и укомплектоваться кадрами - потому вот в такой срок и планируем все сделать (сама Служба заработает раньше, конечно)", - написал Нефьодов.

Он также отметил, что следующим шагом станет формирование региональной структуры таможни.

"В следующем году перейдем на единое юрлицо, но это требует существенных изменений в законодательство, которые уже почти подготовлены", - добавил Нефьодов.

  • Нефьодов рассказал, когда у таможенной службы появятся сотрудники.
  • 5 июля Кабинет министров Украины назначил Нефьодова главой Государственной таможенной службы.
  • Нефьодов пообещал, что новая таможня в Украине будет создана до конца сентября. 

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максим нефьодов государственная таможенная служба
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