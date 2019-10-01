Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Гончарук рассказал, когда заработает таможенная служба

Гончарук рассказал, когда заработает таможенная служба
01.10.2019, 11:09

Новая таможня заработает с ноября, ожидают в правительстве

В Кабинете министров планируют запустить работу обновленной Государственной таможенной службы с 1 ноября. Об этом рассказал премьер Алексей Гончарук в эфире канала ICTV.

"Мы надеемся, что с 1 ноября мы запустим новую таможню, и вы почувствуете изменения. Сейчас в таможне до сих пор работают коррупционеры, мы об этом знаем", - сказал он.

По мнению Гончарука, новое руководство таможенной службы, которую возглавил Максим Нефьодов, качественно отличается от предыдущего.

Также Гончарук сообщил, что ожидает преодоления контрабанды совместными усилиями Министерства финансов, Службы безопасности Украины, прокуратуры и новой таможни.

Напишите нам
государственная таможенная служба алексей гончарук Макс Нефьодов
Комментарии
Последние новости
 