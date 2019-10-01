Гончарук рассказал, когда заработает таможенная служба

В Кабинете министров планируют запустить работу обновленной Государственной таможенной службы с 1 ноября. Об этом рассказал премьер Алексей Гончарук в эфире канала ICTV.

"Мы надеемся, что с 1 ноября мы запустим новую таможню, и вы почувствуете изменения. Сейчас в таможне до сих пор работают коррупционеры, мы об этом знаем", - сказал он.

По мнению Гончарука, новое руководство таможенной службы, которую возглавил Максим Нефьодов, качественно отличается от предыдущего.

Также Гончарук сообщил, что ожидает преодоления контрабанды совместными усилиями Министерства финансов, Службы безопасности Украины, прокуратуры и новой таможни.