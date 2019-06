Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на товары из Мексики после подписания соглашения о "решительных мерах" в отношении нелегальных мигрантов. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я с радостью сообщаю, что США подписали соглашение с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики приостановлены на неопределенный срок", - отметил он.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to....