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08.06.2019, 11:54

Трамп отложил введение пошлин на товары из Мексики

Трамп отложил введение пошлин на товары из Мексики

США и Мексика заключили миграционное соглашение

Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на товары из Мексики после подписания соглашения о "решительных мерах" в отношении нелегальных мигрантов. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я с радостью сообщаю, что США подписали соглашение с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики приостановлены на неопределенный срок", - отметил он.

Как говорится в совместной американо-мексиканской декларации, опубликованной на сайте Госдепа США, Мексика также обязалась принять меры по ликвидации организаций, занимающихся контрабандой и торговлей людьми, а также их незаконными финансовыми и транспортными сетями.

5% пошлины в отношении всех мексиканских товаров Америка планировала ввести с 10 июня.

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Теги: дональд трамп, ввозные пошлины, политика Трампа
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