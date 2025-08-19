Украина ищет "финансовый костыль" для запуска накопительных пенсий

В Кабмине признали, что в стране недостаточно инструментов, в которые можно было бы инвестировать пенсионные сбережения

Денис Улютин (Фото: Минсоцполитики)

Министр социальной политики Денис Улютин заявил, что главная проблема с запуском накопительных пенсий – найти инструмент, в который можно было бы инвестировать эти накопления. Об этом он сказал в понедельник во время презентации программы правительства.

Он отметил, что вопрос накопительной пенсионной системы – это прежде всего вопрос сохранения ресурса, а не возможности или невозможности внедрения системы во время полномасштабного вторжения или военного положения.

Работник, который вкладывает средства в накопительную систему, должен быть уверен в сохранении этих накоплений в течение длительного времени, пояснил Улютин.

"Любой человек, который вкладывается в накопительную систему, должен быть уверен – эти накопления будут сохранены и будут гарантировать пенсию. Предыдущие варианты, которые обсуждались, не решают этот вопрос. Когда мы из публичных финансов забираем у человека ресурс и через накопительный фонд откладываем во внутренние государственные облигации – мы создаем отложенную проблему", – сказал министр.

"Поэтому работа сейчас ведется, в том числе с международными партнерами, по поиску временного "костыля", финансового инструмента, до того как мы создадим нормальный работающий финансовый рынок", – сказал Улютин.