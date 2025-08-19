Україна шукає "фінансовий костиль" для запуску накопичувальних пенсій

У Кабміні визнали, що в країні недостатньо інструментів, в які можна було б інвестувати пенсійні заощадження

Денис Улютін (Фото: Мінсоцполітики)

Міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що головна проблема з запуском накопичувальних пенсій – знайти інструмент, в який можна було б інвестувати ці накопичення. Про це він сказав у понеділок під час презентації програми уряду.

Він зазначив, що питання накопичувальної пенсійної системи – це передусім питання збереження ресурсу, а не можливості чи неможливості впровадження системи під час повномасштабного вторгнення чи воєнного стану.

Працівник, який вкладає кошти в накопичувальну систему, має бути впевнений у збереженні цих накопичень протягом тривалого часу, пояснив Улютін.

"Будь-яка людина, яка вкладається у накопичувальну систему, має бути впевнена – ці накопичення будуть збережені та гарантуватимуть пенсію. Попередні варіанти, які обговорювались, не розв'язують це питання. Коли ми з публічних фінансів забираємо у людини ресурс і через накопичувальний фонд відкладаємо у внутрішні державні облігації – ми створюємо відкладену проблему", – сказав міністр.

"Тому робота зараз ведеться, в тому числі з міжнародними партнерами, щодо винайдення тимчасового "костиля", фінансового інструменту, до того як ми створимо нормальний працюючий фінансовий ринок", – сказав Улютін.