Україна шукає "фінансовий костиль" для запуску накопичувальних пенсій
Міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що головна проблема з запуском накопичувальних пенсій – знайти інструмент, в який можна було б інвестувати ці накопичення. Про це він сказав у понеділок під час презентації програми уряду.
Він зазначив, що питання накопичувальної пенсійної системи – це передусім питання збереження ресурсу, а не можливості чи неможливості впровадження системи під час повномасштабного вторгнення чи воєнного стану.
Працівник, який вкладає кошти в накопичувальну систему, має бути впевнений у збереженні цих накопичень протягом тривалого часу, пояснив Улютін.
"Будь-яка людина, яка вкладається у накопичувальну систему, має бути впевнена – ці накопичення будуть збережені та гарантуватимуть пенсію. Попередні варіанти, які обговорювались, не розв'язують це питання. Коли ми з публічних фінансів забираємо у людини ресурс і через накопичувальний фонд відкладаємо у внутрішні державні облігації – ми створюємо відкладену проблему", – сказав міністр.
"Тому робота зараз ведеться, в тому числі з міжнародними партнерами, щодо винайдення тимчасового "костиля", фінансового інструменту, до того як ми створимо нормальний працюючий фінансовий ринок", – сказав Улютін.
- Попередниця Улютіна Оксана Жолнович говорила, що законодавчу базу для впровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні планують ухвалити у 2025 році, а розпочати перші накопичення – у 2026 році.
- У квітні 2024 року Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення.
Коментарі (0)