Украина отменит зону свободной торговли с Беларусью

Законопроект о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и Беларуси 22 декабря приняла Верховная Рада

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Верховная Рада 22 декабря одобрила законопроект о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и Беларуси о свободной торговле. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

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Межправительственное соглашение о зоне свободной торговли с Беларусью было подписано 17 декабря 1992 года в Киеве и ратифицировано Законом Украины от 19 марта 1999 года Nº531-XIV.

Венская конвенция о праве международных договоров предусматривает, что основанием для прекращения договора может служить коренное изменение обстоятельств.

Законопроектом также предлагается прекратить действие ряда сопутствующих документов.

Восемь лет назад Госдума России прекратила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной, Путин подписал указ о приостановлении договора с 1 января 2016 года. Беларусь тогда отказалась действовать по примеру РФ.

На прошлой неделе, 15 декабря, Кабинет министров одобрил законопроект о прекращении действия соглашения с Беларусью о защите инвестиций.

В августе 2023 года Верховная Рада приняла аналогичный закон относительно России, которая в 2022 году начала полномасштабную агрессию против Украины. Беларусь оказывает помощь России в войне против Украины, и в парламенте даже есть проект постановления о признании ее второй страной-агрессором.