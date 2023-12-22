Украина отменит зону свободной торговли с Беларусью
Верховная Рада 22 декабря одобрила законопроект о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и Беларуси о свободной торговле. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
Межправительственное соглашение о зоне свободной торговли с Беларусью было подписано 17 декабря 1992 года в Киеве и ратифицировано Законом Украины от 19 марта 1999 года Nº531-XIV.
Венская конвенция о праве международных договоров предусматривает, что основанием для прекращения договора может служить коренное изменение обстоятельств.
Законопроектом также предлагается прекратить действие ряда сопутствующих документов.
Восемь лет назад Госдума России прекратила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной, Путин подписал указ о приостановлении договора с 1 января 2016 года. Беларусь тогда отказалась действовать по примеру РФ.
На прошлой неделе, 15 декабря, Кабинет министров одобрил законопроект о прекращении действия соглашения с Беларусью о защите инвестиций.
В августе 2023 года Верховная Рада приняла аналогичный закон относительно России, которая в 2022 году начала полномасштабную агрессию против Украины. Беларусь оказывает помощь России в войне против Украины, и в парламенте даже есть проект постановления о признании ее второй страной-агрессором.
- В сентябре 2023 года Украина подписала новое соглашение о свободной торговле с Канадой. В соглашение заложен принцип "разрешено все, что не запрещено".