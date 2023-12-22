Україна скасує зону вільної торгівлі з Білоруссю

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Верховна Рада 22 грудня схвалила законопроєкт про припинення дії угоди між урядами України й Білорусі про вільну торгівлю. Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

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Міжурядову угоду про зону вільної торгівлі з Білоруссю було підписано 17 грудня 1992 року в Києві та ратифіковано Законом України від 19 березня 1999 року Nº531-XIV.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів передбачає, що підставою для припинення договору може бути докорінна зміна обставин.

Законопроєктом також пропонується припинити дію низки супутніх документів.

Вісім років тому Держдума Росії припинила дію договору про зону вільної торгівлі з Україною, Путін підписав указ про призупинення угоди з 1 січня 2016 року. Білорусь тоді відмовилася діяти за прикладом РФ.

Минулого тижня, 15 грудня, Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про припинення дії угоди з Білоруссю про захист інвестицій.

У серпні 2023 року Верховна Рада ухвалила аналогічний закон щодо Росії, яка у 2022 році почала повномасштабну агресію проти України. Білорусь надає допомогу Росії у війні проти України, і в парламенті навіть є проєкт постанови про визнання її другою країною-агресором.