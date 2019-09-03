Украина погасит крупнейший долг 2019 года

Сегодня, 3 сентября, Министерство финансов Украины до конца дня погашает евробонды на $661 млн, выпущенные в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации, а также начисленные проценты в объеме $444 млн. Об этом сообщает УНИАН.

"Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплату процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах, осуществляются сегодня до конца дня", - говорится в сообщении.

Как объяснили в Минфине, погашение происходит сегодня, так как 1 сентября был выходным в Украине, а 2 сентября - в США.

В ноябре 2015 года Минфин заявил о завершении частичной реструктуризации госдолга в объеме $18 млрд. В обмен на эти облигации были выпущены облигации с доходностью 7,75% годовых и погашением с 2019 по 2027 год, а также государственные деривативы.

Объем долговых платежей Украины в пользу внешних кредиторов за 2019 год в целом составит около $6 млрд. Предыдущий крупнейший платеж текущего года Минфин провел в мае, погасив пятилетние евробонды на $1 млрд, выпущенные в 2014 году под гарантии США.