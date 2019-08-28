Счетная палата оценила потери госбюджета от укрепления гривни

Невыполнение плана доходов госбюджета из-за отклонения официального курса гривни от заложенного в закон о госбюджете-2019 показателя составляет 9,2 млрд грн, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Глава ведомства Валерий Пацкан отметил, что почти 40% объема доходов госбюджета рассчитывается с использованием курса гривни к доллару США или евро. При этом с начала года гривня укрепилась к доллару на 9%. Такое укрепление привело к невыполнению плана доходов государственного бюджета.

"Поэтому очень важно, чтобы прогноз по гривне был обновлен, ведь на нем будет основываться бюджет на следующий год", - подчеркнул Пацкан.

Он также добавил, что в будущем из-за укрепления гривни будет увеличиваться отрицательное сальдо торгового баланса.

"Укрепление гривни будет стимулировать рост импорта и сдерживать экспорт украинских товаров и услуг. В то же время это будет сдерживать рост цен, прежде всего на импортные товары", - сказал глава Счетной палаты.

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