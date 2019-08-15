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Минфин просит НБУ обновить курс гривни для госбюджета

Минфин просит НБУ обновить курс гривни для госбюджета
15.08.2019, 10:58

В министерстве ждут уточнение или подтверждение текущего прогноза для составления проекта бюджета-2020

Министерство финансов (Минфин) ожидает от Национального банка (НБУ) уточненного прогноза курса гривни на 2020-2022 годы для разработки проекта госбюджета на 2020 год, сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

По ее словам, Минфин ждет оперативное уточнение или подтверждение текущего прогноза.

Также ведомство направило запрос в Министерство экономического развития и торговли относительно того, будут ли уточнения по другим показателям, которые являются существенными для расчетов доходов и расходов бюджетов.

"Мы точно должны упредить ситуацию 2018 и 2019 года, когда курс (как среднегодовой, так и на конец года) был предоставлен нам в прогнозе стабильно выше фактического (то что в статистике называется forecast bias) и как результат влияет на стабильное невыполнение доходов по тем категориям, которые зависят от курса", - написала Маркарова.

Проект бюджета на 2020 года должен быть подан в Верховную Раду до 15 сентября.

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Оксана Маркарова курс гривни госбюджет-2020
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