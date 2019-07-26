Госбюджет в первом полугодии ушел в минус на 872 млн грн

Государственный бюджет за январь-июнь 2019 год выполнен с дефицитом в 871,6 млн грн. Это в 11 раз меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

По данным Госказначейства, сводный бюджет за шесть месяцев текущего года выполнен с профицитом 21,06 млрд грн, что в два раза больше показателя прошлого года.

Госбюджет на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,03 трлн грн, а расходы на уровне 1,1 трлн грн. Предельный объем дефицита – 90 млрд грн.

Государственый бюджет 2018 года был сведен с дефицитом 59 млрд грн, что почти на 35 млрд меньше, чем планировалось.