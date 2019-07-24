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24.07.2019, 16:18

Герус сказал, кто из министров может попасть в новый Кабмин

Герус сказал, кто из министров может попасть в новый Кабмин

Представитель президента в Кабмине не уверен, что кто-то еще из действующих министров, кроме Маркаровой, продолжит работу

Оксана Маркарова может остаться министром финансов в новом составе правительства. Об этом сказал представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус, передает Укринформ.

"Очевидно, что бюджет будет приниматься новым парламентом. Министерство финансов есть, там работают профессиональные люди. Будет передача власти. Возможно, министр, возможно, заместители будут работать", - сказал Герус, комментируя вопрос о принятии бюджетной резолюции.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейшей работы министром финансов Оксаны Маркаровой, представитель президента в Кабмине сказал: "Возможно. Она - профессиональный министр. Надо подумать, какое решение принять".

Вместе с тем, он заявил: е уверен, что кто-то еще из нынешнего правительства продолжит работу в составе Кабинета министров". По словам Геруса, предложения будут появляться после назначения нового премьер-министра, который также предложит кандидатов на руководителей министерств.

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Теги: кабмин, правительство, Оксана Маркарова, Андрей Герус
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