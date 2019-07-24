Герус сказал, кто из министров может попасть в новый Кабмин

Оксана Маркарова может остаться министром финансов в новом составе правительства. Об этом сказал представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус, передает Укринформ.

"Очевидно, что бюджет будет приниматься новым парламентом. Министерство финансов есть, там работают профессиональные люди. Будет передача власти. Возможно, министр, возможно, заместители будут работать", - сказал Герус, комментируя вопрос о принятии бюджетной резолюции.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейшей работы министром финансов Оксаны Маркаровой, представитель президента в Кабмине сказал: "Возможно. Она - профессиональный министр. Надо подумать, какое решение принять".

Вместе с тем, он заявил: "Не уверен, что кто-то еще из нынешнего правительства продолжит работу в составе Кабинета министров". По словам Геруса, предложения будут появляться после назначения нового премьер-министра, который также предложит кандидатов на руководителей министерств.