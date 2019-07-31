В Минфине раскритиковали Нацбанк за укрепление гривни

Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала Национальный банк (НБУ) за бездействие в сдерживании роста курса гривни. Об этом она написала в комментарии под постом нового члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика.

"Минфин об этом говорит уже пару месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем", - поддержала Маркарова позицию Сульжика, который считает, что укрепление гривни можно было использовать для накопления резервов, снижения учетной ставки и отмены всех ограничений на движение капитала в стране.

Бездействие НБУ в сдерживании роста курса он назвал "граничащим с преступной халатностью".

"НБУ проводит полностью независимую политику. Минфин наладил полную координацию с нашей стороны. Бюджет - публичный, стратегия по долгу - публичная, аукционы (по продаже ОВГЗ - ред.) - публичные. Роспись помесячная предоставлена. Ежедневные отчеты казначейства - также. Извините, но что еще надо для координации? Покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания - задача НБУ", - написала Маркарова в ответ на замечание о несогласованности монетарной и фискальной политики.

В комментариях к посту Сульжика отсутствует мнение представителей НБУ, но некоторые эксперты защищают центробанк. Они указывают, что объемы выкупа валюты примерно соответствуют объему покупки нерезидентами ОВГЗ, а более крепкая гривня содействует снижению инфляции.

"НБУ не имеет цели ничего останавливать. Он только сглаживает колебания. Такой тренд. Но это имеет и позитивные стороны: уменьшается инфляция, растут средние з/п в долларах, падают цены на импорт...", - написал Олег Гетьман.

В последние несколько месяцев гривня существенно укрепилась по отношению к иностранной валюте. Частично укрепление является сезонным и связано с активностью агроэкспортеров. Но также оно усиливается наплывом валюты со стороны иностранных инвесторов, скупающих государственные облигации Украины.

30 июля на очередном аукционе Минфин привлек рекордные 17 млрд грн.

На 31 июля НБУ установил официальный курс гривни на уровне 25,08 грн/$. Курсы в банках составляют в среднем 24,8/25,1 за доллар. За последние 2 месяца курс американской валюты упал на 2 грн.

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