Кабмин назначил новых членов в набсовет ПриватБанка

Сегодня, 17 июля, Кабинет министров Украины утвердил в наблюдательный совет государственного ПриватБанка Себастьяна Шьонайх-Каролата, Ольгу Томаш и Романа Сульжика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как говорится в сообщении, они приступят к фактическому исполнению полномочий с 30 июля.

У Шьонайх-Каролата более 30 лет опыта работы в коммерческих банках, из которых около 20 лет - на руководящих должностях в Германии, Австрии и Польше. "Он получил свою экспертизу в Deutsche Bank, возглавлял региональные кооперативные банки в Германии и Польше. Имеет успешный опыт трансформации бизнес-моделей банков", - уточняют в сообщении.

У Томаш большой опыт работы в украинских и международных банках, а также в международных финансовых организациях. "Обладает глубоким пониманием украинского рынка, а также знаниями лучших международных практик с акцентом на аудит, оперативную эффективность, управление рисками и ИТ", - говорится в сообщении.

У Сульжика значительный опыт работы в финансовой сфере в Украине, СНГ и США, а также глубокое понимание IT технологий. "Опыт Романа включает экспертизу в финансах и информационных технологиях: он соучредитель стартапа, который ориентирован на внедрение передовых технологий Blockchain в реальном секторе", - уточняют в Минфине.

Ранее сообщалось, что три иностранца отказались войти в набсовет ПриватБанка. Причина отказа - неприемлемость требования электронного декларирования активов и доходов.

Напомним, наблюдательный совет ПриватБанка Кабмин утвердил 22 мая. 5 июля Кабмин вывел из его состава трех независимых членов. 6 июля Кабмин назначил члена набсовета по квоте президента. Им стала бывший юрист Укрэксимбанка Юлия Мецгер, которая оказалась подругой Елены Кравец из Студии Квартал 95.