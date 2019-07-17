Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.07.2019, 18:31

Кабмин назначил новых членов в набсовет ПриватБанка

Кабмин назначил новых членов в набсовет ПриватБанка

Вместо ушедших по собственному желанию членов, правительство утвердило трех новых

обновлено

Сегодня, 17 июля, Кабинет министров Украины утвердил в наблюдательный совет государственного ПриватБанка Себастьяна Шьонайх-Каролата, Ольгу Томаш и Романа Сульжика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как говорится в сообщении, они приступят к фактическому исполнению полномочий с 30 июля.

У Шьонайх-Каролата более 30 лет опыта работы в коммерческих банках, из которых около 20 лет - на руководящих должностях в Германии, Австрии и Польше. "Он получил свою экспертизу в Deutsche Bank, возглавлял региональные кооперативные банки в Германии и Польше. Имеет успешный опыт трансформации бизнес-моделей банков", - уточняют в сообщении.

У Томаш большой опыт работы в украинских и международных банках, а также в международных финансовых организациях. "Обладает глубоким пониманием украинского рынка, а также знаниями лучших международных практик с акцентом на аудит, оперативную эффективность, управление рисками и ИТ", - говорится в сообщении.

У Сульжика значительный опыт работы в финансовой сфере в Украине, СНГ и США, а также глубокое понимание IT технологий. "Опыт Романа включает экспертизу в финансах и информационных технологиях: он соучредитель стартапа, который ориентирован на внедрение передовых технологий Blockchain в реальном секторе", - уточняют в Минфине.

Ранее сообщалось, что три иностранца отказались войти в набсовет ПриватБанка. Причина отказа - неприемлемость требования электронного декларирования активов и доходов.

Напомним, наблюдательный совет ПриватБанка Кабмин утвердил 22 мая. 5 июля Кабмин вывел из его состава трех независимых членов. 6 июля Кабмин назначил члена набсовета по квоте президента. Им стала бывший юрист Укрэксимбанка Юлия Мецгер, которая оказалась подругой Елены Кравец из Студии Квартал 95. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: набсовет, ПриватБанк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 