В набсовет ПриватБанка вошла подруга актрисы 95 Квартала - НВ

Бывший юрист Укрэксимбанка Юлия Мецгер, вошедшая по квоте президента Владимира Зеленского в набсовет ПриватБанка, оказалась подругой Елены Кравец из Студии Квартал 95. Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на совместные фотографии Кравец и Мецгер в соцсетях.

Кравец и Мецгер знакомы как минимум четыре года, утверждает издание. Одно из совместных фото в Инстаграме Кравец датировано 2017 годом. Еще одно было загружено в Facebook в 2018 году гендиректором Red Bull Украина Татьяной Лукинюк.

В Facebook Лукинюк есть еще три совместных фото с Кравец и Мецгер, сделанных в 2015-2016 гг. Они вместе с членами семей и другими людьми отмечены на фотографиях на концерте Pianoboy, в кафе и в аэропорту Киев перед отлетом в Дубай.

Издание также отмечает, что муж Юлии Мецгер - Евгений Мецгер - является выпускником Криворожского технического университета и ровесником Елены Кравец.

Мецгер вошла в набсовет Привата 5 июля по квоте президента. Согласно положению ПриватБанка, набсовет имеет широкие полномочия, позволяющие влиять на все финансово-хозяйственные процессы в банке, а также кадровые, включая принятие решения об отстранении предправления банка.

В свою очередь, в набсовет государственного Укрэксимбанка по представлению Зеленского назначена бывший корпоративный секретарь ПриватБанка Виктория Страхова. Во время президентской кампании, выступая советником Зеленского, она предложила вернуть $2 млрд экс-акционеру Привата Игорю Коломойскому посредством взаимозачета.