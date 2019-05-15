У Зеленского рассказали, как вернуть Коломойскому $2 млрд

Эксперт по банковской деятельности команды Владимира Зеленского и бывший корпоративный секретарь ПриватБанка Виктория Страхова рассказала свое видение возможного мирового соглашения с Игорем Коломойским: взаимозачет "национализированных денег" экс-владельцев и непогашенных кредитов, выданных их же компаниям. Об этом она заявила в интервью Bihus.info.

Она озвучила возможный сценарий развития событий, если суды высших инстанций признают национализацию незаконной: "Мировое соглашение, какой-то консенсус или соглашение с правительством: ПриватБанк остается государственным, Игорь Валерьевич получает свои $2 млрд, но они ему фактически в руки не даются. Они идут в погашение кредитов для связанных с ним компаний".

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Страхова предполагает, что $2 млрд, о которых говорит Коломойский, - это сумма капитала банка на момент национализации (21 млрд грн) и обязательств банка перед связанными лицами на 29,4 млрд грн (около $1,1 млрд по тогдашнему курсу), которые были принудительно конвертированы по процедуре bail-in.

При этом, по словам участницы переговоров по национализации, Коломойский признавал кредиты связанным с ним компаниям на сумму около 60 млрд грн (сейчас это преимущественно проблемная задолженность).

"Мы только говорим: "Он просит $2 млрд", но мы почему-то забываем, что все же некоторые кредиты компаниям своим он давал, и они не все погашаются. Что-то обслуживается, но по большей части не обслуживается. Почему бы не сделать взаимозачет? Если ему должны - зачислите", - предложила Страхова. - И, возможно, немножко еще Игорь Валерьевич будет должен Приватбанку".

Этот сценарий, отметила Страхова, - ее собственная точка зрения.

Виктория Страховая представляла правительственную сторону во время национализации ПриватБанка - была проектным менеджером реформ финсектора. После национализации работала корпоративным секретарем уже государственного Привата. Сейчас член экспертной команды Владимира Зеленского.

18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу Коломойского: признал недействительным договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.