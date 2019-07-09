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09.07.2019, 16:55

Из ПриватБанка ушли три независимых члена наблюдательного совета

Из ПриватБанка ушли три независимых члена наблюдательного совета

Набсовет банка покинул Энгин Акчакоча

Кабинет министров вывел из состава наблюдательного совета ПриватБанка трех независимых членов, которые вошли в него после национализациии.

Как сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР, набсовет банка покинули Андреа Монетте, Стивен Силиги и Энгин Акчакоча ранее возглавлявший совет.

Согласно сообщению ПриватБанка, соответствующее распоряжение Кабмин принял 5 июля в связи с тем, что указанные члены отказались от повторного назначения в него.

Ранее сообщалось, что Кабмин назначил бывшего юриста Укрэксимбанка Юлию Мецгер представителей президента в насовете ПриватБанка.

Наблюдательный совет ПриватБанка Кабмин утвердил 22 мая.

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Теги: набсовет приватбанка, Энгин Акчакоча, Стивен Силиги, Андреа Монетте
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