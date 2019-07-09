Из ПриватБанка ушли три независимых члена наблюдательного совета

Кабинет министров вывел из состава наблюдательного совета ПриватБанка трех независимых членов, которые вошли в него после национализациии.

Как сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР, набсовет банка покинули Андреа Монетте, Стивен Силиги и Энгин Акчакоча ранее возглавлявший совет.

Согласно сообщению ПриватБанка, соответствующее распоряжение Кабмин принял 5 июля в связи с тем, что указанные члены отказались от повторного назначения в него.

Ранее сообщалось, что Кабмин назначил бывшего юриста Укрэксимбанка Юлию Мецгер представителей президента в насовете ПриватБанка.

Наблюдательный совет ПриватБанка Кабмин утвердил 22 мая.