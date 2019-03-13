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13.03.2019, 18:34

Набсовет ПриватБанка вновь возглавил турецкий банкир

Набсовет ПриватБанка вновь возглавил турецкий банкир

Энгин Акчакоча снова стал главой набсовета госбанка

Наблюдательный совет ПриватБанка переизбрал своим председателем турецкого финансиста Энгина Акчакочу, сообщает Finclub.

Акчакоча будет председателем набсовета банка до следующего годового собрания акционеров, уточняет издание.

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Согласно обновленному законодательству, в набсовете ПриватБанка должны входить представителя от государства, остальные члены набсовета должны быть независимыми.

Верховная Рада своим представителем в набсовете госбанка выбрала Сергея Алексеенко, который работает в набсовете с декабря 2016 года – момента национализации банка.

Представителем Кабинета министров в набсовете стал Юрий Гелетий. Президент своего представителя еще не выбрал.

На сайте ПриватБанка указаны два представителя от государства: Сергей Алексеенко и Артем Шевалев. Независимыми членами набсовета являются Энгин Акчакоча (глава набсовета), Франсис Малиж, Стивен Силиг и Андреа Монета.

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Теги: набсовет приватбанка, Энгин Акчакоча
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