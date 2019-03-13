Набсовет ПриватБанка вновь возглавил турецкий банкир

Наблюдательный совет ПриватБанка переизбрал своим председателем турецкого финансиста Энгина Акчакочу, сообщает Finclub.

Акчакоча будет председателем набсовета банка до следующего годового собрания акционеров, уточняет издание.

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Согласно обновленному законодательству, в набсовете ПриватБанка должны входить представителя от государства, остальные члены набсовета должны быть независимыми.

Верховная Рада своим представителем в набсовете госбанка выбрала Сергея Алексеенко, который работает в набсовете с декабря 2016 года – момента национализации банка.

Представителем Кабинета министров в набсовете стал Юрий Гелетий. Президент своего представителя еще не выбрал.

На сайте ПриватБанка указаны два представителя от государства: Сергей Алексеенко и Артем Шевалев. Независимыми членами набсовета являются Энгин Акчакоча (глава набсовета), Франсис Малиж, Стивен Силиг и Андреа Монета.