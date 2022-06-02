Украина рассчитывает получить в июне $4,8 млрд от международных партнеров

Сейчас украинскому правительству не хватает финансовой помощи, предоставляемую международными партнерами, но в июне поступления должны увеличиться — до $4,8 млрд. Об этом на пресс-брифинге правления Нацбанка по монетарной политике заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

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"Действительно, те объемы помощи, которые мы получаем, меньше рассчитанной потребности в $5 млрд в месяц. Мы верим, что в ближайшее время объемы внешней помощи возрастут. По имеющейся информации, в июне Министерство финансов ожидает получить $4,8 млрд от международных партнеров", – сказал он.

Глава НБУ Кирилл Шевченко со своей стороны отметил, что сейчас не реализуется ни одна программа между Украиной и Международным валютным фондом.

Для международной помощи Украине сейчас есть несколько инструментов. "Один из них — административный счет в МВФ. Это не часть программы, это финансовый инструмент, с помощью которого Украина получает деньги от наших международных партнеров", — сказал он.

В то же время Шевченко подчеркнул, что, по мнению НБУ, сейчас самое время начать обсуждение новой программы Украины с МВФ: "И, как всегда, в центре внимания этой программы должна быть макрофинансовая стабильность и устойчивость государственных финансов".

В мае, по словам министра финансов Сергея Марченко, Украина должна была получить от международных партнеров только $2 млрд для финансирования дефицита бюджета вместо необходимых $5 млрд.

Андрей Водяный , Павел Калашник

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