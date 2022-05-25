UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дефицит бюджета. Украина в мае получит от Запада лишь $2 млрд вместо $5 млрд – Марченко

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 10:05
Дефицит бюджета. Украина в мае получит от Запада лишь $2 млрд вместо $5 млрд – Марченко - Фото
Фото: Сергей Марченко/Facebook

Украина в мае получит от международных партнеров только $2 млрд для финансирования дефицита бюджета вместо необходимых $5 млрд. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью Atlantic Council.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook:главные бизнес-новости

"В мае у нас не будет этой суммы. Пока что мы получили только $1,2 млрд. До конца этого месяца мы ожидаем получить до $2 млрд, но не $5 млрд", — сказал министр.

Поэтому, пояснил Марченко, государство вынуждено откладывать отдельные платежи, чтобы справиться с проблемой ликвидности.

Частично ее удается закрыть путем продажи военных облигаций, но за месяц министерство может привлечь не более $1 млрд через этот инструмент.

Читайте также
Власти призывают покупать военные облигации – мы попробовали. Рассказываем, что это такое

Национальный банк также поддерживает государственный бюджет, но и эта помощь имеет лимит – не более $1,5 млрд в месяц, иначе можно спровоцировать гиперинфляцию. Марченко заверил, что эмиссия согласована с международными партнерами, полностью понимающими вынужденность таких мер.

"Мы не хотим использовать этот инструмент как ключевой для финансирования дефицита. Но когда мы видим проблемы с ликвидностью на казначейском счете, мы приходим к Национальному банку Украины и просим помочь", – пояснил министр.

Он надеется, что Украине не придется полагаться на эмиссию, а ключевой вклад в финансирование дефицита бюджета сделают международные доноры и партнеры.

"90% моего времени я трачу на переговоры с министрами Большой семерки, МВФ, Всемирным банком, ЕБРР, ЕИБ... Сейчас совсем другая ситуация, чем до войны", – сказал Марченко.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НБУ Минфин сергей марченко финансовая помощь дефицит бюджета бюджет-2022
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 