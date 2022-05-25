Дефицит бюджета. Украина в мае получит от Запада лишь $2 млрд вместо $5 млрд – Марченко

Украина в мае получит от международных партнеров только $2 млрд для финансирования дефицита бюджета вместо необходимых $5 млрд. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью Atlantic Council.

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"В мае у нас не будет этой суммы. Пока что мы получили только $1,2 млрд. До конца этого месяца мы ожидаем получить до $2 млрд, но не $5 млрд", — сказал министр.

Поэтому, пояснил Марченко, государство вынуждено откладывать отдельные платежи, чтобы справиться с проблемой ликвидности.

Частично ее удается закрыть путем продажи военных облигаций, но за месяц министерство может привлечь не более $1 млрд через этот инструмент.

Читайте также Власти призывают покупать военные облигации – мы попробовали. Рассказываем, что это такое Национальный банк также поддерживает государственный бюджет, но и эта помощь имеет лимит – не более $1,5 млрд в месяц, иначе можно спровоцировать гиперинфляцию. Марченко заверил, что эмиссия согласована с международными партнерами, полностью понимающими вынужденность таких мер. "Мы не хотим использовать этот инструмент как ключевой для финансирования дефицита. Но когда мы видим проблемы с ликвидностью на казначейском счете, мы приходим к Национальному банку Украины и просим помочь", – пояснил министр. Он надеется, что Украине не придется полагаться на эмиссию, а ключевой вклад в финансирование дефицита бюджета сделают международные доноры и партнеры. "90% моего времени я трачу на переговоры с министрами Большой семерки, МВФ, Всемирным банком, ЕБРР, ЕИБ... Сейчас совсем другая ситуация, чем до войны", – сказал Марченко. На прошлой неделе G7 мобилизовала около $20 млрд помощи Украине.

Европейская комиссия, в частности, готовит для Украины новую программу макрофинансовой помощи на сумму 9 млрд евро.

Андрей Водяный

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