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Самое большое размещение за месяц. Минфин продал военных облигаций на 12,6 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 18:03
Самое большое размещение за месяц. Минфин продал военных облигаций на 12,6 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов 24 мая разместило военные облигации на более 12,6 млрд грн. Это почти на 70% больше, чем на прошлой неделе, когда аукцион принес менее 7,5 млрд грн, сообщила пресс-служба Минфина.

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Больше всего денег принесли шестимесячные гривневые облигации – 8,73 млрд грн под 10% годовых. На 3 месяца под 9,50% удалось привлечь 546 млн грн, на 18 месяцев под 11,50% – только 90 млн грн.

Также сегодня впервые с начала мая Министерство продавало валютные военные ОВГЗ: в долларах на 1 год под 3,7% – на $55 млн, в евро на полгода под 2,5% – на 52 млн евро.

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Самое большое размещение за месяц. Минфин продал военных облигаций на 12,6 млрд грн

Сегодняшнее размещение стало самым большим с конца апреля.

  • Национальный банк считает, что Минфину нужно повышать ставки по военным облигациям, ориентируясь на текущие и прогнозируемые темпы инфляции, то есть 16-20%.
  • Военные облигации являются одним из основных источников финансирования дефицита государственного бюджета в период полномасштабной войны. На 10 мая они принесли государству около 210 млрд грн, из которых 120 млрд грн дал Нацбанк.
Андрей Водяный
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