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НБУ выкупил военные облигации еще на 30 млрд грн, но пожаловался на низкие ставки по ним

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10.05.2022, 11:50
НБУ выкупил военные облигации еще на 30 млрд грн, но пожаловался на низкие ставки по ним - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк 9 мая совершил пятый выкуп военных облигаций на сумму 30 млрд грн. После этого портфель военных ОВГЗ в собственности центробанка достиг 100 млрд грн, сообщается на сайте НБУ.

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Покупка государственных облигаций Национальным банком в мирное время запрещена законом, но на фоне экономического кризиса, спровоцированного войной, регулятор вынужден поддерживать государственный бюджет.

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В то же время НБУ отмечает, что эмиссия гривни не может быть основным источником финансирования расходов правительства и рассчитывает на увеличение рыночного спроса на военные облигации, учитывая значительную ликвидность банковского сектора – 227 млрд грн в гривне и $7,3 млрд в иностранной валюте.

Нацбанк советует Минфину увеличить ставки по облигациям, чтобы сделать их более привлекательными для покупателей. "Ориентиром для таких уровней остаются текущие и прогнозируемые темпы роста потребительских цен", – заявил НБУ.

  • 25 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров принял решение выпустить военные облигации. Заимствования в объеме до 400 млрд грн будут осуществляться путем поэтапного выпуска ОВГЗ.
  • Часть из них продается на аукционах, часть выкупается Национальным банком в рамках поддержки бюджета.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не видит ничего страшного в финансировании бюджета Национальным банком, потому что контролируемая эмиссия – это "как процесс лечения, как методика, поддерживающая экономику".
Андрей Водяный
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НБУ ОВГЗ военные облигации
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