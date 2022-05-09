Шмыгаль о финансировании бюджета Нацбанком: Контролируемая эмиссия – это полезно
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не видит ничего страшного в финансировании бюджета Национальным банком. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
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"В военное время и МВФ, и Всемирный банк подтверждают и даже рекомендуют делать так называемую контролируемую эмиссию. Это полезно, чтобы мы могли поддерживать свою экономику. Это как процесс лечения, как методика, поддерживающая экономику", – заявил Шмыгаль.
Он пообещал, что правительство и НБУ будут тщательно следить за тем, чтобы эмиссия не привела к инфляционному скачку.
"НБУ прогнозирует, что до конца года инфляция будет около 20%, мы также с Министерством экономики эти границы будем очень тщательно отслеживать", – сказал Шмыгаль.
- Закон о Национальном банке запрещает НБУ предоставлять кредиты в национальной или иностранной валюте для финансирования расходов государственного бюджета. На период действия военного положения действие ст. 54, запрещавшей предоставление НБУ кредитов государству, приостановили.
- Кабинет министров 24 февраля принял постановление о выпуске военных облигаций на сумму до 400 млрд грн. Деньги, привлеченные от размещения облигаций, идут в государственный бюджет.
- 27 апреля НБУ намекнул, что правительство слишком полагается на этот инструмент. Нацбанк по состоянию на конец апреля выкупил военные облигации на сумму 70 млрд грн.
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