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Укрепление гривни. Чистая продажа валюты населением в июле составила почти $400 млн

29.07.2021, 12:19
Укрепление гривни. Чистая продажа валюты населением в июле составила почти $400 млн - Фото
Фото: depositphotos.com

Чистая продажа иностранной валюты населением (в наличной и безналичной форме) с начала июля составляет почти $400 млн, а с начала года превысила $2 млрд. Об этом написал глава совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

По его словам, на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков преобладал над предложением, однако ситуация на рынке оставалась сбалансированной, учитывая активные операции банков с собственной валютной позицией.

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Он отметил, что увеличение предложения иностранной валюты в понедельник обусловило укрепление обменного курса гривны до уровня ниже 27 грн за 1 доллар США.

Интервенция НБУ по покупке иностранной валюты составила $20 млн (с начала июля +$ 72 млн, с начала года $876 млн).

На межбанке Нацбанк смог с начала года выкупить $876 млн, из которых с начала июля  72 млн, в том числе $ 20 млн — в этот понедельник.

По данным главы совета НБУ, с учетом $500 млн, поступивших от доразмещения Минфином еврооблигаций-2029 на $500 млн, международные резервы Украины превысили $29 млрд.

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Наталия Софиенко
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украинцы валюта гривна
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