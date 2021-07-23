Официально: Украина доразместила евробонды на $500 млн. Детали

Украина 22 июля осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $500 млн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Допвыпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21 мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила $1,25 млрд. Довыпуск прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения при дополнительном размещении 103,493%.

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Как отметили в Минфине, финальная книга заявок размером $1,7 млрд позволила достичь сужение спрэдов доходности на 32,5 базисных пункта по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 ​​базисных пунктов по сравнению с доходностью при первичном размещении облигаций в размере $1,25 млрд в апреле этого года.

BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Расчеты по выпуску должны состояться 27 июля 2021 года.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

"Успех этой сделки по доразмещению еврооблигаций, осуществленной в течение одного дня, свидетельствует о постоянной прочной поддержке Украины со стороны международного инвестиционного сообщества. Благоприятные рыночные условия позволили нам постепенно выполнять план заимствований на этот год перед тем, как на рынке начнется уменьшение деловой активности во время сезона отпусков. Мы ограничили объем сделки, поскольку мы продолжаем придерживаться нашей стратегии приоритизации привлечения льготного финансирования для покрытия большинства потребностей во внешних заимствованиях", – отметили министр финансов Сергей Марченко.

В апреле Украина разместила евробонды на $1,25 млрд (с погашением в 2029 году) с доходностью в 6,875%.

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Юрий Тарасовский

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