В Киеве разоблачили финброкеров, обманувших граждан на 70 млн грн

В Киеве пресечена деятельность преступной группы, участники которой организовали масштабную финансовую пирамиду Forex Trend. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В сообщении говорится, что преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины. Один из ее офисов располагался в Киеве.

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Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему завладения деньгами граждан. Мошенники обещали вкладчикам гарантированную возможность получения сверхприбыли на международном финансовом рынке через созданную организацию - финансовую пирамиду Forex Trend.

Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать деньги. После регистрации и авторизации на сайте инвестору предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос. Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов.

В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный интернет-сайт не позволял инвесторам на свое усмотрение распоряжаться внесенными денежными средствами.

Для достижения своей цели злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили деньги "инвесторов", причинив последним ущерб на сумму более 70 млн грн.

В настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 человек.

Трех организаторов сделки установили. Им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск и получено разрешение на их задержание. На имущество нарушителей наложен арест.

Досудебное расследование продолжается, уточняют в прокуратуре Киева.

Ранее ПриватБанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества - "призовых опросах" в соцсетях и на мошеннических сайтах.

Напомним, что в феврале в Киеве разоблачили деятельность группы мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании Tesla завладевали средствами граждан.