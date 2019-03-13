ПриватБанк предупредил о новом виде мошенничества

ПриватБанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества - "призовых опросах" в соцсетях и на мошеннических сайтах.

Как пояснили в пресс-службе банка, под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов мошенники получают доступ к личным финансовым данным участников и списывают деньги с карт.

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ПриватБанк заявляет, что никогда не организовывал и не проводит в соцсетях или на других интернет-ресурсах викторин или опросов с выплатой денежных призов.

"Если вы получили предложение об участии в "призовом" опросе, переходить по ссылкам на сайт мошенников или указывать свои личные данные нельзя", - подчеркнули в банке.

Служба безопасности ПриватБанка проводит необходимые мероприятия для блокировки мошеннических ресурсов, счетов и карт мошенников.