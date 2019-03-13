Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд приговорил Манафорта еще к 3,5 годам тюрьмы
13.03.2019, 12:59

ПриватБанк предупредил о новом виде мошенничества

ПриватБанк предупредил о новом виде мошенничества

Мошенники получают доступ к личным данным участников так называемых "призовых" опросов

ПриватБанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества - "призовых опросах" в соцсетях и на мошеннических сайтах.

Как пояснили в пресс-службе банка, под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов мошенники получают доступ к личным финансовым данным участников и списывают деньги с карт.

Реклама

ПриватБанк заявляет, что никогда не организовывал и не проводит в соцсетях или на других интернет-ресурсах викторин или опросов с выплатой денежных призов.

"Если вы получили предложение об участии в "призовом" опросе, переходить по ссылкам на сайт мошенников или указывать свои личные данные нельзя", - подчеркнули в банке.

Служба безопасности ПриватБанка проводит необходимые мероприятия для блокировки мошеннических ресурсов, счетов и карт мошенников.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ПриватБанк, мошенники
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 