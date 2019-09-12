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Верховная Рада одобрила упрощение финансовой реструктуризации

Верховная Рада одобрила упрощение финансовой реструктуризации
12.09.2019, 08:59

Депутаты приняли за основу законопроект №1070 и решили ускорить подготовку ко второму чтению

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации». Решение поддержали 302 депутата.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, законопроект устраняет недостатки действующего законодательства и вносит изменения в законы «О финансовой реструктуризации», «Об ипотеке» и «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений».

Документ предусматривает проведение совместной процедуры финансовой реструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами, но имеют разных кредиторов.

В частности, закон уточняет нюансы внесудебного урегулирования обращения взыскания на ипотеку, когда стоимость залогового имущества окажется недостаточной для полного удовлетворения требований кредитора.

Кроме того законопроект предполагает продление действие Закон «О финансовой реструктуризации» на шесть лет.

В Минфине подчеркнули, что законопроект призван уменьшить регуляторные препятствия для осуществления финансовой реструктуризации денежного обязательства и хозяйственной деятельности должников, а также будет способствовать полному применению способов реструктуризации со стороны банков.

Как отмечают авторы законопроекта, доля неработающих кредитов в кредитном портфеле банковской системы Украины на 1 июля достигла 50,8% от общего объема кредитов. Объем портфеля неработающих кредитов в банках государственного сектора составляет около 414,9 млрд грн. Они составляют 71,4% всех неработающих кредитов банковской системы Украины. Более 90% неработающих кредитов банков госсектора приходится на корпоративный сегмент.

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