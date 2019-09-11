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Отчетность по налогу на доходы физлиц и ЕСВ объединят

Отчетность по налогу на доходы физлиц и ЕСВ объединят
11.09.2019, 20:24

Верховная Рада проголосовала за законопроекты №1057 и №1072

Сегодня, 11 сентября, Верховная Рада поддержала в первом чтении два законопроекта, которые упростят и унифицируют заполнение и подачу отчетов в налоговую.

Законопроект №1057 предлагает изменения в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", которые касаются единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Законопроект №1072 предлагает внести такие же изменения в Налоговый кодекс Украины.

В частности, законопроектами предусмотрено упрощение представления отчетности по единому взносу:

1) физлица-предприниматели и самозанятые будут подавать данные по единому взносу в составе годовой налоговой декларации,

2) физлица - плательщики единого налога будут предоставлять отчетность по единому взносу в составе налоговой декларации плательщика единого налога.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту №1057, в большинстве случаев база начисления ЕВС совпадает с базой начисления налога на доходы физлиц в виде заработной платы и вознаграждения за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорам. Поэтому объединение отчетности по ЕСВ с отчетностью по НДФЛ позволит сократить количество отчетов для налогоплательщиков и упростит администрирование.

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налоговая отчетность ЕСВ ндфл
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