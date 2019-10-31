Верховная Рада приняла изменения в госбюджет-2019

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №2283, который вносит изменения к госбюджету на 2019 год.
Изменения позволят финансировать программы министерств, а также обеспечат зарплаты шахтерами и соцвыплаты.
В частности, для в бюджете добавили 1 млрд грн на программу "Реструктуризация угольных шахт", что позволит выплатить зарплаты шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.
Предусмотрено увеличение на 1,4 млрд грн обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных Силах.
Увеличены на 300 млн грн расходы по госпрограмме доступного жилья для внутренне перемещенных лиц, на 200 млн грн выделили на приобретение жилья для участников АТО и ООС.
На 500 млн грн увеличено финансирование резервного фонда по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, на 354,6 млн грн вырастет финансирование для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; на 787 млн грн - для лиц с инвалидностью, чтобы улучшить обеспечение техническими и другими средствами реабилитации.
Финансирование на содержание автодорог общего пользования увеличили почти на 1,17 млрд грн. В частности, на строительство магистрали через Днепр в Запорожье (трасса Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчук) - Мариуполь выделена сумма 750,6 млн грн.