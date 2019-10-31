Верховная Рада приняла изменения в госбюджет-2019

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №2283, который вносит изменения к госбюджету на 2019 год.

Изменения позволят финансировать программы министерств, а также обеспечат зарплаты шахтерами и соцвыплаты.

В частности, для в бюджете добавили 1 млрд грн на программу "Реструктуризация угольных шахт", что позволит выплатить зарплаты шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.

Предусмотрено увеличение на 1,4 млрд грн обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных Силах.

Увеличены на 300 млн грн расходы по госпрограмме доступного жилья для внутренне перемещенных лиц, на 200 млн грн выделили на приобретение жилья для участников АТО и ООС.

На 500 млн грн увеличено финансирование резервного фонда по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, на 354,6 млн грн вырастет финансирование для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; на 787 млн грн - для лиц с инвалидностью, чтобы улучшить обеспечение техническими и другими средствами реабилитации.

Финансирование на содержание автодорог общего пользования увеличили почти на 1,17 млрд грн. В частности, на строительство магистрали через Днепр в Запорожье (трасса Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчук) - Мариуполь выделена сумма 750,6 млн грн.