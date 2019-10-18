Деньги для министерств. Кабмин передал в Раду изменения в бюджет

Кабинет министров одобрил и передал в Верховную Раду изменения в государственный бюджет на 2019 год. Эти изменения позволят финансировать программы объединенных и новых министерств, сообщает пресс-служба правительства.

В проекте систему главных распорядителей бюджетных средств и ответственных исполнителей привели в соответствие с принятым правительством решением по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти. Теперь главные распорядители смогут непрерывно финансировать бюджетные программы, а новосозданные органы смогут начать работу.

Увеличено финансирование по отдельным бюджетным программам, в частности:

а) для программы "Реструктуризация угольных шахт" добавили 1 млрд грн, что позволит обеспечить своевременную выплату зарплат шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения;

б) расходы на нацбезопасность и оборону повышены на 1,4 млрд грн, что предполагает увеличение обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных Силах;

в) увеличено финансирование резервного фонда по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 500 млн грн.

Кроме того, перераспределены средств по различным бюджетным программам.

В социальной сфере увеличено финансирование: 1) для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (на 354,6 млн грн), что позволит провести доплату за работу в зоне отчуждения и выплаты за ежегодные и дополнительные отпуска 22 000 человек; 2) на реабилитацию лиц с инвалидностью (на 787 млн грн), чтобы улучшить обеспечение техническими и другими средствами реабилитации.

Финансирование этих двух программ произойдет за счет передачи соответствующей суммы по программе субвенций из госбюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям и лицам, т.к. количество получателей такой помощи снизилось из-за роста доходов граждан (в частности, заработной платы), снижения рождаемости и стоимость "пакета малыша".

По предложению Министерства развития общин и территорий, увеличены расходы на господдержку строительства (приобретения) доступного жилья (на 300 млн грн) и на льготные государственные кредиты для внутренне перемещенных лиц, участников АТО и ООС на приобретение жилья - 200 млн грн за счет уменьшения Государственного фонда регионального развития.

Из-за низкого использования средств по программам поддержки АПК их финансирование снижено на 750,6 млн грн. Из-за задержек в создании Фонда Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи, финансирование которого в 2019 году также снижено на 800 млн грн до 200 млн грн.

Увеличено финансирование программы "Создание единой авиационной системы безопасности и защиты" на 2,2 млрд грн (распорядитель бюджетных средств - Министерство внутренних дел) из-за увеличения расходов на реализацию государственного инвестпроекта по закупкам вертолетов и связанных с ними товаров, работ и услуг, который внедряется на условиях международного Соглашения, подписанного между правительствами Украины и Франции, и по контракту между ГП Хорив-АВИА и компанией Airbus Helicopters SAS.

Анализ доходов свидетельствует о том, что доходы от таможенных платежей в этом году не будут выполнены из-за более крепкой гривни (фактический средний обменный курс за девять месяцев составил 26,4 грн/$, при прогнозном - 28,2 грн/$). Поэтому в проекте изменений в Государственный бюджет на 2019 год предусмотрено снижение плана доходов госбюджета на 20,4 млрд грн.

Это снижение доходов сбалансировано уменьшением плана расходов на обслуживание госдолга на 21,6 млрд грн.