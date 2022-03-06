Выплата валютных долгов России в рублях будет означать ее дефолт – Гетманцев

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев считает, что конвертация валютных долгов в России будет означать ее дефолт. "Рынки готовятся к первому в современной истории России дефолту по суверенным обязательствам в валюте", – написал он в Telegram утром в воскресенье.

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Ночью 6 марта стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий выплачивать внешний долг российских эмитентов перед "недружественными" странами в рублях. Список таких стран российское правительство должно составить в двухдневный срок.

"Долговые ценные бумаги РФ, выпущенные после 2018 года, уже предполагали возможность выплаты в рублях. Они готовились. Однако точно не готовились другие резиденты РФ (в т.ч. госкорпорации), для которых выплата в рублях будет означать дефолт, а также кросс-дефолт по другим аналогичным обязательствам. Первый показательный кейс будет сегодня-завтра, когда свои купонные выплаты по еврооблигациям должны осуществить Роснефть, РЖД и Газпром. Следующая – выплата купонов по суверенным евробондам 16 марта", – заявил Гетманцев.

Министерство финансов РФ 16 марта должно выплатить купон по еврооблигациям на $3 млрд с погашением в 2023 году, а 31 марта – совершить еще один платеж по евробондам с погашением в 2030 году.

Вероятность дефолта по еврооблигациям – это прогноз не только Гетманцева. Российское издание The Bell цитирует главного экономиста одной из крупных российских аналитических организаций: он тоже предупреждает, что конвертация валютных обязательств в рубли означает неизбежный дефолт. 16 марта, если купон по евробондам не будет зачислен в валюте, международные рейтинговые агентства опустят рейтинг России до D (дефолт) и SD (выборочный дефолт).

На этой неделе все ведущие рейтинговые агентства синхронно снизили долгосрочные суверенные рейтинги России в валюте до уровня ниже инвестиционного, то есть "мусорного", с отрицательным прогнозом: S&P – с BB+ до CCC- (4 марта), Moody's – с Ваа3 до B3 (3 марта), Fitch – с ВОВ до В (3 марта).

Андрей Водяный

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