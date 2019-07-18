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18.07.2019, 16:14

Зеленский обратился к иностранным инвесторам - видео

Зеленский обратился к иностранным инвесторам - видео

Президент Украины приглашает иностранный бизнес инвестировать в страну под личные гарантии

Президент Владимир Зеленский обратился к иностранным бизнесменам и призвал их инвестировать в Украину. Видеообращение опубликовано в Facebook президента.

"Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую", - сказал Зеленский.

Он пообещал, что Украина докажет, что "является страной с мощным инвестиционным потенциалом, которая готова меняться и развиваться вместе с вами".

Зеленский также обратился к украинцам, живущим заграницей: "Делитесь этим видео, чтобы бизнес из ваших стран отбросил сомнения и начал инвестировать в Украину! С предложениями можно уже сейчас обращаться к секретарю Национального инвестиционного совета David Braun".

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Теги: Владимир Зеленский, инвестиции, инвестор
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