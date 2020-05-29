B2B Jewelry выходит на тропу войны?

Нещодавно у мене відбувся черговий допит у справі проекту B2B Jewelry. Не можу розкривати усі деталі, адже наразі за моєю заявою йде досудове розслідування щодо засновників та фактичних власників цього проекту. Але маю розповісти найголовніше, аби попередити вже існуючих "інвесторів", які обґрунтовано забажають повернути вкладені кошти та тих, хто тільки збирається "озолотитися" за допомогою сумнівної B2B Jewelry.

Отже, усе по черзі.

Чому я вклав кошти в B2B Jewelry

Моя мета покупки "срібного сертифікату" на 1000 грн в одній з крамниць B2B Jewelry була зовсім не корислива. Вірити у можливість заробітку у понад 400% річних було б, м’яко кажучи, дивним. Мною керувало те саме бажання, що, власне, і привело до професії адвоката у кримінальних справах.

Коли на очах у всієї країни, попри численні журналістські розслідування, сюжети на телебаченні, публікації в пресі і вже навіть офіційні заяви НКЦПФР щодо ризиків інвестування у "золотий проект", розгортається одна чи з не наймасштабніших шахрайських схем з часів сумнозвісної МММ, а при цьому ніхто не може запобігти цьому (чи не хоче?), я вирішив стати учасником і взяти під особистий контроль розслідування діяльності цієї компанії.

До речі, підштовхнуло мене на все це саме журналістське розслідування LIGA.net - Золота піраміда: B2B Jewelry залучає гроші під 400%, і безкоштовно "продає" прикраси.

Журналіст LIGA.net звернувся до мене із запитом щодо того, чи можливо буде у майбутньому висунути комусь претензії у разі невиконання з боку B2B Jewelry гарантій щодо виплати відсотків інвесторам. Того самого дня ми з колегою придбали "подарунковий сертифікат" вартістю 1000 гривень. За умовами B2B Jewelry, за пасивні інвестиції (по суті, купівлю картонки, яка зветься "сертифікатом") нам пообіцяли щотижневе нарахування 8% від суми, що складає 416% на рік. Відсотки мали надходити в особистий кабінет на офіційному сайті компанії, а звідти їх можна було б переводити на банківську картку.

Під час купівлі сертифікату, ми запропонували консультанту магазину розплатитися безготівково. Але нам пояснили, що це неможливо, адже мережею магазинів B2B Jewelry врегульовано, що оплата приймається тільки готівкою та у будь-якій валюті: гривня, долари США або євро. При оплаті самого сертифікату нам, як і іншим покупцям, не надали фіскального чека. А отже ідентифікувати особу, яка видавала сертифікат та отримала кошти, не можливо.

Нарахування відсотків в "особистий кабінет" я отримував близько місяця, а коли розпочався карантин, то наш запит вивести кошти було відхилено, а за тиждень нарахування припинилися взагалі.

Це і стало відправним пунктом моїх "карантинних пригод".

Все вищенаведене я виклав у своїй заяві в Національну поліцію, за якою пізніше було зареєстровано кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.

Перші ластівки

Реакція на мою заяву до Нацполіції від B2B Jewelry, який пропонує жити у достатку, не змусила на себе чекати.

Отже, один теплий недільний ранок здивував мене новиною. А потім ще одною. А потім ще і ще. Так продовжувалася дві доби. На третю – цими новинами почали закидувати професійні юридичні групи у соцмережах. "Грушовець захищає корупціонерів", "Грушовець працює в окупованому Криму", "Грушовець стоїть по дві сторони барикади". Стільки уваги до моєї скромної персони з боку майже не відомих мені та неоднозначних з точки зору репутації ЗМІ ще не було. Мушу зізнатися, челендж "не реагувати на провокації" було пройти не просто.

Щодо правдивості, якості та перевіреності викладеної інформації у цих написаних "під копірку" "BREAKING NEWS" ми будемо розбиратися у суді під час розгляду справ про захист честі, гідності та ділової репутації.

А на той час у цих синхронних публікаціях мене цікавило дещо інше. Отже, не розкриваючи власних джерел, скажу наступне: дізнавшись по своїх каналах замовників медіа-атаки, я чітко усвідомив, що у справі B2B Jewelry ми рухаємося вірним шляхом.

Разом з тим, не можу не звернути увагу і на "професіоналізм" (а точніше, його відсутність) у тих піарників, які напевно брали немалі кошти за підготовку та реалізацію цього медіа-плану. Річ у тім, що проплачена реклама моєї персони спрацювала явно не так, як на це сподівалися її замовники. А, враховуючи, що справа B2B Jewelry для мене є Pro Bono проектом, який я веду абсолютно публічно, до мене почали звертатися інші потерпілі, які так само вклали кошти в подібні "подарункові сертифікати".

Що далі

Розпочну з гарних новин.

Перше. З моменту, як проектом B2B Jewelry тільки почали цікавитися ЗМІ до сьогодні, ми можемо спостерігати еволюцію, що відбулася у держорганах. Дехто нарешті почав називати все своїми іменами та попереджати українців щодо ризиків такого інвестування. Це дає надію.

Друге. На сайті Верховної Ради вже зареєстрований законопроект "Про заборону фінансових пірамід в Україні".

Третє. Цікаві новини приходять з Казахстану, де також працює компанія B2B Jewelry. Там, виходячи зі стрічок новин, активно проводиться розслідування за фактом створення фінансової (інвестиційної) піраміди.

На цьому поки що гарні новини закінчились. Залишились питання

- Коли саме правоохоронні органи або окремі посадові особи цих правоохоронних органів перестануть бездіяти на кричущі факти порушення закону?

Як мінімум, продаж таких подарункових "сертифікатів" має відбуватися через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій ( Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг).

- Чому, попри численні факти порушень, що висвітлювалися у шанованих ЗМІ, у т.ч. щодо процедури продажу сертифікатів, щодо вивезення з ювелірних салонів B2B Jewelry грошей в поліетиленових мішках, щодо схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд, не має заяв та дій з боку правоохоронних органів? Більш того, мені відомо, що ще до моєї заяви в правоохоронні органи, справою B2B Jewelry вже займалася прокуратура у частині фіктивного благодійного фонду "Зимородок", проте справа так і не зрушила з місця.

- Чи слід мені та іншим вкладникам проекту, які хочуть законно через суд повернути власні кошти, остерігатися за свою репутацію й навіть здоров’я та життя? Адже поки що методи тих, хто стоїть за проектом B2B Jewelry, викликають занепокоєння.

Пізніше, я обов’язково розповім про чергову спробу "атаки" на мене, але цього разу вже не медійної.

Короткі висновки

За час своєї професійної діяльності мені доводилося стикатися з опонентами достойними та тими, кому не відомо, що таке етика, принципи та доброчесність. З власного досвіду можу сказати, що B2B Jewelry, скоріше, належать до другої категорії.

Отже, порада для тих, хто зібрався боротися за повернення своїх інвестицій у компанії B2B Jewelry – не робіть цього поодинці, об’єднуйтесь з тими, хто так само вимагає справедливості.

Також убезпечте себе публічною позицією. Не бійтеся говорити вголос про те, що правда на вашому боці. Складну, заплутану схему, за якою працює B2B Jewelry, реально переломити лише голосом натовпу.

P.S.

Карантин добігає кінця. Крамниці B2B Jewelry вже відкривають двері для відвідувачів та знову запрошують інвестувати у "подарункові сертифікати" та жити з цими картонками у достатку. Проте виплати, які мають надходити щоп'ятниці, поки так і залишились у минулому. А тому ми продовжимо займатися цією справою і не жаліти на це свого часу. Отже, далі буде багато цікавого.