Банкротство Wirecard - атомная бомба для финтех-индустрии. Что будет с рынком

Wirecard – немецкая глобальная компания с офисами во многих странах мира. Это один из лидеров по услугам BIN-спонсоров в APAC, который сотрудничает с более 50 компаниями, и предоставляет эквайринговые услуги для более чем 300 000 мерчантов по всему миру. К тому же, они привлекли $1 млрд от японской Softbank Group и €500 млн инвестиций в виде бондов. Начиная с 1999 года компания активно развивалась, акции Wirecard росли, даже превысив в 2018 году по капитализации стоимость Deutsche Bank. Тогда ничто не предвещало беды.

И тут 25 июня 2020 года аудиторы обнаружили, что у Wirecard фактически не хватает €1,9 млрд на счетах. В итоге оказалось, что компания фальсифицировала отчеты. Позже в ходе расследований выяснилось, что этих денег никогда и не было, а отчетность корректировалась, чтобы выглядеть привлекательнее на рынке. Такие действия в итоге обернулись арестом исполнительного директора компании Маркуса Брауна, потерей лицензий и десятикратным падением акций Wirecard.

На самом деле, эта ситуация стала атомной бомбой для финансового рынка. Так как британский финансовый регулятор FCA сначала лишил компанию лицензии, в один момент деньги большого количества компаний, которые обслуживаются на Wirecard, стали залоченными в Европе. А затем, через несколько дней, очевидно из-за большого числа пострадавших, регулятор вернул разрешение и частично восстановил операционную работу компании.

Казалось бы, что все пока хорошо. Но открытым остается вопрос, где теперь эти €1,9 млрд, в том числе этот вопрос интересует кредиторов и другие компании, с которым взаимодействует Wirecard. Ведь очевидно, что корпорация не сможет в один момент вернуть все деньги. Теперь Wirecard предстоит долгий путь обсуждений и реструктуризации задолженности. Скорее всего, придется продать какие-то дочерние бизнесы. И все это, чтобы восстановить соответствие цифр на балансе и счетах.

Что теперь ожидает глобальный финтех-рынок?

Проведем аналогию случившегося с Wirecard с началом глобального кризиса 2008-2009 годов. Тогда толчок последующим негативным экономическим событиям по всему миру дало банкротство банка Lehman Brothers, вследствие того, что они "нарисовали" положительный риск по ипотечным сертификатам, и торговали ими. Нечто подобное было и в компании Wirecard, которая "нарисовала" себе отчетность и благодаря этому повысила привлекательность своих активов на бирже.

Если посмотреть со стороны бизнеса, то Wirecard – большая корпорация, хорошо, что ей вернули лицензию, и разблокировали счета. Ведь такие игроки как Wirex, Payoneer, Curve, и другие финтех-компании, которые сотрудничают с Wirecard, смогли вновь работать со своими продуктами, и людям вернули доступ к их деньгам.

Поэтому скорее всего, дальше будем наблюдать передел рынка, Wirecard будет заниматься реструктуризацией задолженности и возвращением $2 млрд. А клиенты будут от них уходить в другие компании. Учитывая усиление процедур по противодействию отмыванию денег, закручивание гаек с новыми правилами работы международных платежей, очевидно, что это будут компании не глобальные, а мелкие, которые локально работают в каждом секторе.

Также будут дискуссии о проблемах централизации финучреждений, о несостоятельности корпораций, и о том, насколько неустойчива мировая финансовая система.

В итоге ситуация должна открыть новые возможности для бизнеса. И теперь будет другое отношение к индустрии, и даже консервативные организации будут рассматривать мелкий инновационный финтех в качестве партнеров.

Но нужно понимать, что в случае оглашения банкротства и полной заморозки счетов, это не значит, что компания закрывается. Рано или поздно, пользователи с замороженными деньгами все равно получат свои средства. Может не в полном объеме, но будет сформирована очередь кредиторов.

Сейчас необходимо держать руку на пульсе событий и смотреть, что происходит с компанией. Также важно коммуницировать со своим локальным финансовым регулятором, в Украине, например, с НБУ, и уточнять, что же делать дальше. По сути, это то же самое, когда в неплатежеспособный банк заходит временная администрация Фонда гарантирования вкладов и организовывает выплаты клиентам в рамках гарантированных сумм.

Компании в Европе, которые работают по лицензии по выпуску электронных денег, тоже имеют подобный механизм регулирования – safeguarding accounts – это залоговые счета, на которые компания переводит деньги, когда она выпускает электронные деньги. И если компания банкрот, она должна эти деньги вернуть.

Что касается регулирования, то все будет по-прежнему, так как тут проблема не в финтехе, и не в какой-то процесной составляющей Wirecard. Это просто корпоративное мошенничество. Быть может регулятор пересмотрит законодательство за подрисовывание отчетности, но с точки зрения предоставления финансовых услуг, никакого влияния не будет.

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