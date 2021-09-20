Doing Business больше не будут публиковать. Может, это к лучшему

Всемирный банк закрывает свой рейтинг Doing Business. Причина – возможные манипуляции с данными в пользу определенных стран, привели к искажению результатов. Еще в начале лета 2020 команда разработчиков исследования заявила о давлении со стороны руководства о месте Китая. Китай в рейтинге должен был быть на 84-м месте, а остался на 78-м. После этого начался долгий клубок расследований, привел к приостановке всей работы и затем к решению прекратить исследования вообще.

Подозрения в манипуляциях или любых воздействиях на независимость данных, является тем, что бросает тень на репутацию команды исследователей и группы Всемирного банка и создает недоверие к продукту. Именно из-за репутации и доверие и было принято решение закрыть этот популярный продукт. Доверие более всего – на практике показал Всемирный банк, и с этого надо брать пример пользователям продуктов банка – правительствам, политикам, бизнесменам, журналистам, исследователям, то есть всем нам.

Что же такое Doing Business

Это исследование качества делового (читай регуляторного) климата в разных странах мира: в 2020 году, например, стран было 190. Исследование продолжалось 17 лет (с 2003 года), мало серии данных, характеризующих бизнес климат по разным сферам по каждой из исследуемых странах . Сюда входили следующие сферы: открытия бизнеса, доступ к электроэнергии, получение кредитов, регулирования строительства, регистрация собственности, защита миноритарных акционеров, налоговое администрирование, ведение внешнеэкономической деятельности, доступ к кредитам, выполнение контрактов, регулирование закрытия бизнеса и банкротства.

Данные собирались на основе специального опросников, которые в каждой стране заполняли местные эксперты. Эксперты на основе своего опыта и знаний оценивали, как влияние законодательных изменений на ведение бизнеса (например, принят такой то закон, по которому условно уже не надо стоять в очереди или платить сбор), так и их выполнения, но не реальное, ожидаемое. То есть выполнение регулирования в соответствии с нормативными актами, с точки зрения условного среднего предприятия (например, время на прохождение процедур по пересечения товаром границы), а не с точки зрения реальных (разных) предприятий и их (разных) практик.

Для чего проводилось исследование

Самым известным продуктом этого исследования был Рейтинг легкости ведения бизнеса, который действительно, с середины 2000-х на долгое время стал ориентиром для изменений в развивающихся странах с переходной экономико – то есть там, где правительствам нужны были дополнительно доказывать как инвесторам, так и собственным гражданам , что бизнес "у нас вести легко и дешево".

Политики ставили целями реформ, внедрялись в различных регуляторных областях, достижения высоких позиций в рейтинге или хотя бы в составляющей рейтинга, которая характеризовала регуляторную сферу. Исследователи писали научные работы и искали связи влияния между различными данными, годами и странами.

Исследование "помогает странам принимать обоснованные решения и позволяет заинтересованным сторонам более точно оценивать экономические и социальные улучшения, а данные, представленные различными способами, буть полезными для исследователей, политиков, журналистов и других", – указывалось на сайте официальном рейтинге.

Каким же образом исследования помогало в таких серьезных делах

Ответ короткий – тем, что это было соревнование, рейтинг, места. "Двигаться вперед", "стать первым", "быть не хуже других" – это базовые желания человека социальной, человека в обществе. А тем более, когда речь идет о социальной сплоченности, страну – здесь фактор сравнение с другими работает с множеством силой.

Почему мы говорим сегодня в Украине о Рейтинг

В Украине рейтинг Doing Business был всегда в почете у политиков. Мы как раз и является одной из страны (не одни, замечу), где надо доказывать, что бизнес у нас вести легко и удобно всем.

Цели по продвижению вверх в рейтинге Doing Business относились при различных политических лидеров и режимов. Так, в программе экономических реформ на 2010-2014 годы , измерением достижений на поприще дерегуляции и улучшение жизни бизнеса должно стать "повышение позиции Украины в международном рейтинге Всемирного банка" Ведение бизнеса – 2012 "по простоте ведения бизнеса на 40 позиций, со 142 на 102 место из 183-х стран ". А в Стратегии 2020 первым пунктом оценки успешности всей стратегии читаем – "в рейтинге Всемирного банка" Doing Business "Украина займет место среди первых 30-ти позиций".

Замечу очевидную ценность рейтинга – уже по ожидаемым местом, можно дать определенную оценку в ситуации в стране.

Доверие

И здесь самое важное. Можно опираться на результаты исследования и рейтинга, если доверять. Именно из-за недоверия к результатам возникшей из-за вероятного давление на исследователей в политических целях (не расстроить Китай) и был закрыт рейтинг.

Но разве только через Китай и последние события создавалась недоверие? Эти события послуговалы толчком к расследованию, но причины глубже.

Главным образом они кроются в самой методологии, которая рассчитана на определенный уровень этичности и ответственности местных экспертов. Страны разные с уровнем открытости, возможности говорить правду, профессионализмом экспертов и этическими стандартами.

Итак, три причины, которые создавали "слабые" места методологии – это заинтересованность местных экспертов, неучет implementation gap и усредненный подход.

Во-первых именно волюнтаризм экспертов, которые фактически были заинтересованными сторонами, был слабой стороной методологии. В результате – это отсутствие связи между свободным рынком и местом для некоторых стран. Страны с автократическими и недемократическими режимами, где вести бизнес могут только "свои", приближены к "царей и падишахов" из года в год становились выше и выше в этом рейтинге (посмотрите только на места постсоветских недемократических стран как России, Белоруссии, Казахстана ). Рейтинг, основанный на оценках местных экспертов, вероятно давали лучшие и некритические оценки для своих режимов, не был на это рассчитан.

Во-вторых, это измерение только законодательных и нормативных условий. однако обещать не значит жениться в условиях переходных и не только экономик. Принимаются хорошие законы, которые тонут под тоннами нормативных актов, либо просто не выполняются, такое явление как implementation gap практически никак нельзя было измерить рейтингом.

В-третьих, усредненный подход (средняя частная компания из большого города), при таком многообразии форм ведения бизнеса, сфер применения новых технологий для организации работы компаний и взаимодействия бизнеса, власти и граждан, перестал работать. Ибо мир сильно меняется.

Последствия и будущее, что нас ожидает

Имеем, что имеем: из-за действий отдельных людей скомпрометировано рейтинг, методологии составления которого были вопросы и нарекания и к тому. Хорошо это или плохо? Для идеального мира – плохо: теперь нет возможности сравнивать (это то, что точно можно и нужно делать по этому рейтингу) и измерять прогресс стран. Те страны, ориентировались в своих KPIs на рейтинг, потеряли возможность показать прогресс и гордиться успехами.

В реальном мире – это хорошо. Потому что это ответственное и своевременное решение. Лучше уйти, как только определены проблемы, если бы не было жалко длительной работы. Ведь доверие и репутация дороже. Это главный урок, который может вынести каждая страны и политик, при принятии решений – доверие превыше всего.

Но может это к лучшему

Нельзя полагаться на показатели, которые дают эксперты, практически являются заинтересованными сторонами. В странах с неустойчивой демократией или вообще без нее. Для Украины оценка "средней" компании, которую давали юристы, аудиторы и другие эксперты была, мягко говоря, иногда далека от реального делового климата в последнее время. Место в рейтинге ставился как измерение реформ. Однако реформы – это не только и не столько принятие законов, это и правоприменения.

Хотя мне, как исследовательницы, очень жаль трачаты такую базу для сравнений между странами.

База данных исторических рядов, особенно на начальном этапе, когда было меньше политики, будет еще долго использоваться исследователями процессов переходных экономик.

Всемирный банк обещает новый подход к оценке делового и инвестиционного климата. Будем не просто ждать, но продолжать собственные разработки и измерении делового климата для Украины, их у нас немало.

Возможно более реальные, а не синтетические (с точки зрения как статистики и содержания) показатели, лучше измеряют бизнес климат, именно экономический рост с традиционными статистическими показателями и активные инвестиции и будут теми измерениям успеха и легкости ведения бизнеса.

Если же делать новый совокупный показатель, стоит там предусмотреть и измерения соблюдения демократических прав и свобод граждан. А также принять во внимание точку зрения бизнеса, который включен во все процессы и лучше экспертов знает, что происходит.

При любом сценарии, репрезентативные опросы предприятий стали бы хорошим дополнением к такому будущему подхода.

Что делать Украине

Быть взрослым и ответственным. Ставить собственные цели и иметь четкие и надежные измерении (привет Госкомстата и все еще не проведенном переписи населения. Без этих параметров будет очень трудно точно измерить наши успехи).

Планировать последовательно и выполнять планы. Достигать успехов и гордиться. Помним, что страны, которые мы относим к развитого мира, частью которого мы так стремимся быть, имеют и другие основания для гордости, чем место в рейтинге легкости ведения бизнеса.

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