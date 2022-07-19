Налог на выведенный капитал – не волшебная пилюля. Он усложнит жизнь бизнесу. И вот как

Колонка написана в соавторстве с Илоной Сологуб, научным редактором Вокс Украина

Будущая реконструкция Украины потребует довести до конца реформы, которые не довели до конца в предыдущие годы. Мало кто сомневается, что налоговую систему Украины, и особенно систему администрирования налогов (в частности Налоговую службу), нужно реформировать. Однако существует много точек зрения на то, как это делать.

Одним из наиболее дискуссионных "довоенных" моментов был налог на выведенный капитал (НнВК). К сожалению, вокруг него существует множество мифов.



Рассмотрим три основных.

Справка. Что такое НнВК и чем он отличается от налога на прибыль предприятий? Главное отличие – в том, что по части прибыли, которую предприятие инвестирует в новые средства производства (например, здания или оборудование), налоги не уплачиваются. Иными словами, налог на прибыль уплачивается только по той части прибыли, которая будет распределена между акционерами предприятия как дивиденды. Упрощенную схему можно изобразить так: Действующая система: прибыль, с которой уплачивают налоги = доходы – расходы. Система при НнВК: прибыль, с которой уплачивают налоги = доходы – расходы – инвестиции На схеме смотрится просто. Однако в реальности описание того, что включается в доходы и расходы, занимает много страниц Налогового кодекса. Занижение доходов и завышение расходов – не только украинская проблема. У этой проблемы нет простого решения. А когда речь идет о предприятиях, работающих в нескольких странах, эта проблема превращается из сложной в очень сложную. Для ее решения Организация экономического сотрудничества и развития положила начало инициативе BEPS (противодействие занижению базы налогообложения налогом на прибыль), которую постепенно внедряет и Украина.

Самый первый миф – это то, что НнВК легко администрировать.

Как видно из врезки, НнВК отличается от налога на прибыль тем, что налогооблагаемая база снижается не только на сумму расходов, но и на сумму инвестиций (капитальных расходов).

Очевидно, что включение инвестиций не облегчает расчет налогооблагаемой базы, а скорее усложняет его (например, куда отнести платежи за настройки нового оборудования – к расходам или к инвестициям).

НнВК сложно администрировать даже в такой прозрачной и диджитализованной стране, как Эстония, особенно если при этом нужно вводить и соблюдать принципы BEPS.

Сторонники НнВК часто отмечают, что его введение будет означать меньше налоговых проверок. Однако нереформированная ГНС и развитые схемы минимизации налогов означают, что проверки никуда не денутся, а сложность администрирования налога останется на уровне близком к нынешнему налогу на прибыль или вырастет. В частности, вызовом будет администрирование "приравненных к дивидендам расходов".

Поэтому можно развенчать и второй миф, исходящий из первого – что НнВК будет менее коррупциогенным, чем налог на прибыль.

Поскольку администрирование станет сложнее, возможности для коррупции в случае внедрения НнВК повысятся. Более того, компаниям и налоговикам придется изучать новые принципы учета и финансовой отчетности, что приведет к дополнительным расходам, неизбежным ошибкам и стрессу, который излишне в любом случае, а особенно сегодня.

Наконец, если введение НнВК затормозит внедрение BEPS, имидж Украины в глазах иностранных партнеров ухудшится. Это также не наилучшим образом повлияет на наши евроинтеграционные процессы.

Третий миф – введение НнВК приведет к значительному развитию предпринимательства и, в конечном счете, повышению налоговых поступлений после их падения в первые годы введения НнВК. Международный опыт не подтверждает столь оптимистичные ожидания.

В Эстонии налоговые поступления от налогообложения корпоративной прибыли по отношению к ВВП почти достигли дореформенного уровня всего за 10 лет, в Грузии пока эти доходы остаются ниже, чем до реформы. Поскольку по развитию институтов Украина не сравнима с Эстонией, можно прогнозировать, что введение НнВК у нас приведет к постоянному снижению налоговых поступлений.

Сторонники НнВК могут сказать, что сегодня все равно есть "провал" бюджетных доходов, а потому это шанс его ввести.

Но возникает естественный вопрос: "Чтобы что?".

Опыт предыдущих кризисов в Украине свидетельствует о том, что налог на прибыль предприятий срабатывает как автоматический стабилизатор: в кризис предприятия платят меньшие суммы этого налога, при восстановлении экономики растут и поступления от него. После победы в войне с Россией Украине потребуются бюджетные доходы, чтобы финансировать большие расходы на восстановление инфраструктуры, медицины, реабилитации и т.д.

Кроме того, многие годы украинские и иностранные предприниматели называли главным препятствием для инвестиций нереформированные суды и коррупцию, а также войну на востоке Украины. Очевидно, что сейчас война вышла на первое место. Однако, к сожалению, судьи-взяточники и другие коррупционеры никуда не делись.

Следовательно, для того чтобы предприниматели осуществляли инвестиции даже в условиях войны, а также во время восстановления, необходимо завершить судебную реформу, назначить руководителей антикоррупционных органов и реформировать Налоговую службу. Недаром именно о судебной реформе и работе антикоррупционных институций упомянуто в семи пунктах, которые Украина должна выполнить до начала переговоров по интеграции с ЕС.

Введение НнВК в нынешних условиях – это потери как для бюджета, так и для предпринимателей, которые будут тратить время и ресурсы на то, чтобы приспособиться к новой системе налогового учета вместо того, чтобы приспосабливать свой бизнес к кризисным условиям, вызванным войной.

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