Одалживать деньги за границей нужно "по-взрослому"

Соглашение с МВФ, под которым стоят подписи президента, премьера, Главы НБУ и министра финансов, или соглашение с ЕС с подписями министра финансов и Главы НБУ – в нашей риторике – прессой, экспертами, вот даже недавно самим президентом – это называется "требования" МВФ/партнеров".

На той стороне соглашений это называют "Ukraine's commitments", "обязательство Украины".

Очень разное восприятие и вординг.

Это для понимания, что если мы что-то не выполняем, по каким-либо причинам, партнеры это трактуют совершенно однозначно – "они не выполнили то, что сами обещали". Мы не выполнили.

Если употреблять слово, которое мне не очень нравится – "взрослый" (как антоним к "детский"), то восприятие/вординг/нейминг партнеров более "взрослое". Это об отношениях равноправных сторон, которые договорились, и предполагается, что обе стороны будут выполнять то, о чем договорились.

Наш нынешний подход, он более, так сказать, "детский": "я бы хотел наесться мороженого от пуза, но воспитательница не дает". Надеюсь, мы его понемногу начнем менять. Даже в вординге, оно того стоит.