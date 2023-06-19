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Одалживать деньги за границей нужно "по-взрослому"

Цей матеріал також доступний українською
Одалживать деньги за границей нужно "по-взрослому"

эксперт CASE Украина, экс-замдиректора департамента финстабильности НБУ
19.06.2023, 23:08

Украине пора менять подход к соглашениям с международными партнерами.

Соглашение с МВФ, под которым стоят подписи президента, премьера, Главы НБУ и министра финансов, или соглашение с ЕС с подписями министра финансов и Главы НБУ – в нашей риторике – прессой, экспертами, вот даже недавно самим президентом – это называется "требования" МВФ/партнеров".

На той стороне соглашений это называют "Ukraine's commitments", "обязательство Украины".

Очень разное восприятие и вординг.

Это для понимания, что если мы что-то не выполняем, по каким-либо причинам, партнеры это трактуют совершенно однозначно – "они не выполнили то, что сами обещали". Мы не выполнили.

Если употреблять слово, которое мне не очень нравится – "взрослый" (как антоним к "детский"), то восприятие/вординг/нейминг партнеров более "взрослое". Это об отношениях равноправных сторон, которые договорились, и предполагается, что обе стороны будут выполнять то, о чем договорились.

Наш нынешний подход, он более, так сказать, "детский": "я бы хотел наесться мороженого от пуза, но воспитательница не дает". Надеюсь, мы его понемногу начнем менять. Даже в вординге, оно того стоит.

 

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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