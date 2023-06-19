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Позичати гроші за кордоном потрібно "по-дорослому"

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Позичати гроші за кордоном потрібно "по-дорослому"

експерт CASE Україна, екс-заступник директора департаменту фінстабільності НБУ
19.06.2023, 23:08

Україні час змінювати підхід до угод з міжнародними партнерами.

Угода з МВФ, під якою стоять підписи президента, прем'єра, голови НБУ та міністра фінансів, чи угода з ЄС з підписами міністра фінансів та голови НБУ в нашій риториці – пресою, експертами, ось навіть нещодавно самим президентом – це називається "вимоги МВФ/партнерів".

На тому боці угод це називають "Ukraine's commitments", "зобов'язання України".

Дуже різне сприйняття та вордінг.

Це для розуміння, що якщо ми щось не виконуємо, з будь-яких причин, партнери це трактують абсолютно однозначно – "вони не виконали те, що самі обіцяли". Ми не виконали.

Якщо вживати слово, яке мені не дуже подобається, – "дорослий" (як антонім до "дитячий"), то сприйняття/вордінг/неймінг партнерів більш "доросле". Це про відносини рівноправних сторін угоди, які домовилися, і передбачається, що обидві сторони виконуватимуть те, про що домовилися.

Наш теперішній підхід більш, так би мовити, "дитячий": "я б хотів наїстися морозива від пуза, та вихователька не дає".

Тож, сподіваюся, ми його потроху почнемо змінювати. Навіть у вордінгу, воно того варте.

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