Приплыли. Пристегнитесь. Почему бюджетный кризис в конце года был очевиден

"Есть две формы бедности: денег нет и денег нет совсем. У меня первая, но скоро наступит вторая". Извините за цитату из российского – хоть и до-путинского – сериала, но она как нельзя лучше описывает финансовое положение украинского государства.

Сейчас ноябрь. Год, в том числе и бюджетный, подходит к концу. Дыра в бюджете к его концу составит, по разным оценкам, от 100 до 150 млрд гривень. Покрыть ее неоткуда. Варианты – использование последних резервов, прямая или скрытая эмиссия.

А ведь раньше основным вариантом было сотрудничество с МВФ и покрытие дефицита за счет кредитных программ. Да, даже его второго в этом году кредитного транша в 1,2 млрд евро не хватило бы засыпать эту пропасть, но с ним было бы проще занимать у других игроков на внешних рынках. Без него – это просто невозможно.

Украина сейчас не выглядит страной, способной рассчитаться.

Под угрозой даже защищенные статьи бюджета – равно как и бюджет на следующий год. Последний впервые с 2014 года даже не был согласован с МВФ. В связи с этим, у главы парламентского комитета по налогообложению Данила Гетьманцева родилось множество оригинальных идей в духе "чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее надо меньше кормить и больше доить".

Например, отмена моратория на проверки бизнеса, полный доступ налоговиков к банковской тайне, усиление налогообложения легковых авто и прочие, прочие, прочие. Как будто карантина было недостаточно, чтобы зачистить в стране любой бизнес, меньше ахметовского.

На днях глава НБУ Кирилл Шевченко ездил в США на переговоры с МВФ. Зачем? Теоретически – за тем, чтобы уговорить миссию приехать в Украину. Практически – он знал, что этого не будет в силу ряда проблем.

Одной из них является он сам – его назначение в НБУ с последующим переделыванием национального регулятора из европейской независимой структуры в советскую командно-административную (эта тема заслуживает отдельного материала), равно как и грубая отставка предыдущего главы, Якова Смолия, в результате прямого давления президента.

Уже этого было достаточно для того, чтобы международные структуры отказались от дальнейшего кредитования – власть Украины нарушила ключевое, фундаментальное обещание, после которого любая макрофинансовая помощь оказалась под угрозой.

А тут еще и Конституционный суд со своим комсомольским приветом в виде торпедирования электронного декларирования.

В общем-то, Шевченко это сказали прямо. Далее – цитата.

"Для того чтобы появились даты, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист – в Украине есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", – рассказал глава НБУ.

Он отметил, что сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов.

Первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине.

Второй – проект бюджета Украины на 2021 год.

И третий – работы самого Национального банка.

Как мы и писали.

Понятно, что ряд руководителей может существовать только в азаровской системе государственного устройства – это для них естественная среда обитания, они иначе не могут и не мыслят. Вот только международные кредиторы не готовы давать деньги, которые рискуют пойти на обслуживание интересов олигархов или волюнтаритские броски золотых в толпу исполнительной властью.

Противоречие неразрешимое: если хотите опираться на внешнюю помощь, научитесь не есть людей, не сморкаться в скатерть, и строить независимые от вертикали регуляторные органы. И нет, компромисс между цивилизованной практикой и национальными традициями управления здесь неуместен.

Вероятнее всего, визит Шевченко был не столько для результата, сколько для отбеливания репутации в глазах власти. Мол, смотрите, господа, я сделал все, что мог – это не моя недальновидность, это все злобный МВФ, который почему-то нас невзлюбил. Перефразируя классический кинофильм, "в ставке МВФа все соросята".

Вот только от этого уже никому не будет легче. Денег все еще нет. Эмиссия остается последним вариантом не только на этот, но и на следующий год – напомним, карантину пока конца-края не видать. А значит – курс национальной валюты просядет.

Очень хотелось бы увидеть другой сценарий, но пока не получится. Очень хотелось бы надеяться, что власть возьмется за ум, отцепится от Нацбанка, перестанет принимать меры по добиванию малого и среднего бизнеса и выполнит хотя бы базовые условия сотрудничества с МВФ – антикоррупционные программы и независимость национального валютного регулятора.

Но пока что этой надежде просто не на что опереться.

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