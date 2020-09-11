Валютная ипотека: пока у вас не заберут квартиру за просрочку. Но борьба за мораторий идет

Начиная с 2014 года, в Украине действует мораторий на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения по кредитам в иностранной валюте. Данный запрет должен был прекратить свое действие в октябре 2020 года, но в июле на рассмотрение Верховной Рады был внесен законопроект №3640, которым предлагалось продлить срок моратория на отчуждение имущества за просроченные валютные кредиты граждан вплоть до 2022 года.

С первого взгляда на законопроект, кажется, что он соответствует своему предшественнику 2014 года закону №1304-VII, но дьявол кроется в деталях. Национальный банк Украины, Министерство юстиции и бизнес сообщество выступили против его принятия в предложенной редакции. Но Верховная Рада его все равно приняла. Сейчас же законопроект лежит на повторном рассмотрении в Раде, так как в итоге его ветировал президент Украины.

Текст нового законопроекта содержит ряд коллизий, которые могут повлиять на злоупотребление его положениями недобросовестными должниками:

Обновленный текст позволит расширить круг лиц, на которых распространяется мораторий за счет кредитов физических лиц в иностранной валюте, которые не являются "потребительскими". Сюда можно будет отнести и валютные кредиты физических лиц - предпринимателей, кредиты физических лиц на развитие бизнеса и прочие кредиты, которые могут быть связаны с предпринимательской деятельностью физлица.

Учитывая предыдущий пункт и тот факт, что законопроект не содержит каких-либо ссылок на сроки выдачи валютных кредитов, на которые распространяется мораторий, это создает еще одну лазейку для использования законопроекта не по предполагаемому назначению и возможность ссылаться на мораторий и относительно свежих валютных кредитов.

Из-за отсутствия прямой связи между пунктами законопроекта, некоторые его положения о запрете на отчуждение иного имущества должника без его согласия могут применяться не только к валютным заемщикам, но и к любым другим обязательствам. Такую трактовку можно назвать буквоедством, но как показывает судебная практика, одну и ту же норму можно применить по-разному.

Откровенно говоря, и первая редакция закона №1304-VII могла считаться несколько несправедливой, так как кризис 2008 года коснулся всего населения страны, но при этом валютные заемщики с принятием закона оказывались в более выгодном положении, нежели гривневые. Кроме того, введение любых мораториев в стране не решает проблему, а просто откладывает ее решение на более длительный срок, ведь положения законопроекта не препятствуют дальнейшему начислению процентов и штрафных санкций по таким просроченным кредитам.

В 2019 году был принят кодекс по процедурам банкротства, который вводит механизмы реструктуризации валютных ипотечных кредитов, но в полную силу этот инструмент не заработает, пока не будет снят мораторий.

Шесть лет действия закона и постепенная стабилизация экономики страны так и не повлияли на значительный рост обслуживания должниками своих валютных кредитов. В результате потерпевшими оказались банки, и это экстраполируется на новых заемщиков.

Таким образом, остается открытым вопрос - можно ли рассчитывать на дешевые ипотечные кредиты в стране, где в любой момент могут позволить их не возвращать без возможности применить правовые санкции?

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