В конце 2024 года вопрос стоимости продуктов как никогда важен: цены на основные товары выросли, а зима и новогодние праздники лишь усиливают финансовую нагрузку на кошельки.

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LIGA.net сравнила стоимость самых популярных продуктов в четырех странах: Украине, Польше, Германии и Франции. Остаются ли продукты в Украине дешевле, чем в Европе, есть ли товары, где цены уже перегнали соседние страны? Для точности все цены перевели в гривню: 1 евро = 43,7 грн, 1 злотый = 10,25 грн.