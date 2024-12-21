Наприкінці 2024 року питання вартості продуктів стало як ніколи важливим: ціни на основні товари зросли, а зима та новорічні свята лише посилюють фінансове навантаження на гаманці.

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LIGA.net порівняла вартість найпопулярніших продуктів у чотирьох країнах: Україні, Польщі, Німеччині та Франції. Чи залишаються продукти в Україні найдешевшими в Європі, чи є товари, де ціни вже випередили сусідні країни? Для точності всі ціни перевели у гривні: 1 євро = 43,7 грн, 1 злотий = 10,25 грн.