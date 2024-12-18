В Україні поки дешевше. Скільки коштують продукти в Польщі, Німеччині та Франції
Під кінець року в Україні відбувся сплеск інфляції. Найперше – через зростання цін на продукти.
За даними Державної служби статистики, впродовж листопаду споживчі ціни зросли на майже 2%. А від початку року зростання цін перевищило 10%.
LIGA.net порівняла, скільки зараз коштують продукти в Україні та таких країнах, як Польща та Німеччина, Франція.
Ціни взяли зі спеціалізованого ресурсу з моніторингу цін Numbeo станом на 13 грудня.
Для коректного порівняння ціни приведені в гривні із розрахунку вартості 1 євро у 43,7 грн та вартості 1 злотого – 10,25 грн.
За даними Держстату, у листопаді ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 3,9%.
Найбільше – на 54,6%, подорожчали яйця. В середньому ціни на овочі, молоко та молочні продукти, масло, соняшникову олію, продукти переробки зернових, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби, рибу та продукти з риби збільшились у діапазоні 1,5% – 13,7%. Хоча при цьому на 1,5% та 1,3% знизилися ціни на фрукти та цукор.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби впродовж останнього місяця осені 2024 року підвищилися на 1,3%. З них власне на тютюнові вироби – на 2%.
Порівняння цін на продукти у 2024 році в різних країнах у гривні (Інфографіка: Назарій Присяжнюк / LIGA.net)
Практично стільки ж, як і в середньому в Україні, в Польщі коштують рис, банани, апельсини. Трохи дорожим у сусідній країні були сир, яблука.
Помітно дорожчими в Польщі були хліб, яйця, помідори, картопля, цибуля.
Зате дешевше, ніж в Україні, у Польщі вартість молока. Натомість в Україні помітно дешевше коштує куряче філе.
У Німеччині всі продукти в середньому дорожче, ніж в Україні. Єдиний виняток – практично схожі середні ціни на банани.
Хоча якщо брати мінімальні ціни в діапазоні на харчі в цій країні, то цілком можна знайти ціни, співставні з українськими
У Франції всі продукти в середньому помітно дорожче, ніж в Україні.
Знову ж таки, якщо брати мінімальні ціни на харчі в цій країні, то цілком можна знайти ціни, співставні з українськими.