В Украине пока подешевле. Сколько стоят продукты в Польше, Германии и Франции
К концу года в Украине произошел всплеск инфляции. В первую очередь из-за роста цен на продукты.
По данным Государственной службы статистики, за ноябрь потребительские цены выросли почти на 2%. А с начала года рост цен превысил 10%.
LIGA.net сравнила, сколько сейчас стоят продукты питания в Украине и в таких странах, как Польша и Германия, Франция.
Цены взяли из специализированного ресурса по мониторингу цен Numbeo по состоянию на 13 декабря.
Для корректного сравнения цены приведены в гривне из расчета стоимости 1 евро в 43,7 грн и стоимости 1 злотого – 10,25 грн.
По данным Госстата, в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,9%.
Больше всего – на 54,6%, подорожали яйца. В среднем цены на овощи, молоко и молочные продукты, масло, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы увеличились в диапазоне 1,5% – 13,7%. Хотя при этом на 1,5 и 1,3% снизились цены на фрукты и сахар.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за последний месяц осени 2024 года повысились на 1,3%. Из них на табачные изделия – на 2%.
Практически столько же, как и в среднем в Украине, в Польше стоят рис, бананы, апельсины. Чуть дороже в соседней стране были сыр, яблоки.
Заметно дороже в Польше были хлеб, яйца, помидоры, картофель, лук.
Но дешевле, чем в Украине, в Польше стоимость молока. В Украине же заметно дешевле стоит куриное филе.
В Германии все продукты в среднем дороже, чем в Украине. Единственное исключение – практически схожие средние цены на бананы.
Хотя если брать минимальные цены в диапазоне на продукты в этой стране, то вполне можно найти цены, сопоставимые с украинскими
Во Франции все продукты в среднем заметно дороже, чем в Украине.
Опять же, если брать минимальные цены на продукты питания в этой стране, то вполне можно найти цены, сопоставимые с украинскими.
Таблица с ценами на продукты в разных странах в декабре 2024 года (в гривне)
Продукты
Украина
Польша
Германия
Франция
Местный сыр (1 кг)
329,7
357,0
555,0
768,3
Куриное филе (1 кг)
160,8
247,8
558,5
536,2
Помидор (1 кг)
86,5
110,2
189,7
142,0
Яйца (куриные, 12 шт)
69,9
125,3
140,7
165,2
Апельсины (1 кг)
64,5
70,8
87,8
122,8
Банан (1 кг)
63,5
66,7
65,1
89,6
Рис (белий, 1 кг)
56,9
57,3
128,5
99,6
Молоко (1 літр)
42,0
40,0
48,1
50,3
Яблоко (1 кг)
30,3
40,5
117,6
121,9
Лук (1 кг)
26,8
45,3
64,7
93,5
Хлеб белый (500 г)
26,1
50,1
83,5
79,1
Картофель (1 кг)
22,1
35,5
61,6
90,5