В Украине пока подешевле. Сколько стоят продукты в Польше, Германии и Франции

Несмотря на ускоряющуюся инфляцию стоимость продовольствия в Украине ближе к Польше, чем к Германии и Франции

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К концу года в Украине произошел всплеск инфляции. В первую очередь из-за роста цен на продукты.

По данным Государственной службы статистики, за ноябрь потребительские цены выросли почти на 2%. А с начала года рост цен превысил 10%.

LIGA.net сравнила, сколько сейчас стоят продукты питания в Украине и в таких странах, как Польша и Германия, Франция.

Цены взяли из специализированного ресурса по мониторингу цен Numbeo по состоянию на 13 декабря.

Для корректного сравнения цены приведены в гривне из расчета стоимости 1 евро в 43,7 грн и стоимости 1 злотого – 10,25 грн.

По данным Госстата, в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,9%.

Больше всего – на 54,6%, подорожали яйца. В среднем цены на овощи, молоко и молочные продукты, масло, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы увеличились в диапазоне 1,5% – 13,7%. Хотя при этом на 1,5 и 1,3% снизились цены на фрукты и сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за последний месяц осени 2024 года повысились на 1,3%. Из них на табачные изделия – на 2%.

Практически столько же, как и в среднем в Украине, в Польше стоят рис, бананы, апельсины. Чуть дороже в соседней стране были сыр, яблоки.

Заметно дороже в Польше были хлеб, яйца, помидоры, картофель, лук.

Но дешевле, чем в Украине, в Польше стоимость молока. В Украине же заметно дешевле стоит куриное филе.

В Германии все продукты в среднем дороже, чем в Украине. Единственное исключение – практически схожие средние цены на бананы.

Хотя если брать минимальные цены в диапазоне на продукты в этой стране, то вполне можно найти цены, сопоставимые с украинскими

Во Франции все продукты в среднем заметно дороже, чем в Украине.

Опять же, если брать минимальные цены на продукты питания в этой стране, то вполне можно найти цены, сопоставимые с украинскими.

Таблица с ценами на продукты в разных странах в декабре 2024 года (в гривне)