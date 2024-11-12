Биткоин (BTC) достиг новых исторических высот – превысил отметку в $80,000, а по состоянию на 11 ноября торгуется на уровне $87 243. Этот стремительный рост ("All-Time Highs") произошел на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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С начала года стоимость 1 BTC выросла на 80%, что значительно выше показателей фондовых рынков: например, индекс S&P 500, несмотря на стабильный рост, смог прибавить лишь 25,7%. Высокая волатильность цен на криптовалюты присуща ей, однако теперь наблюдается стабильный тренд к повышению.