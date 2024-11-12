Біткоїн (BTC) досяг нових історичних висот — перевищив позначку у $80 000, а станом на 11 листопада торгується на рівні $87 243. Це стрімке зростання ("All-Time Highs") відбулося на тлі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

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З початку року вартість 1 BTC зросла на 80%, що значно вище за показники фондових ринків: наприклад, індекс S&P 500, попри стабільне зростання, зміг додати лише 25,7%. Висока волатильність цін на криптовалюти притаманна їй, однак тепер спостерігається стабільний тренд до підвищення.